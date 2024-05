¿Quién es Eden Golan, la representante de Israel en Eurovisión 2024? El significado de su canción 'Hurricane'

La presencia de Israel en Eurovisión este año ha sido muy conflictiva tras los duros ataques que el país de Oriente Medio ha lanzado contra Palestina durante estos meses. Boicots, manifestaciones de protesta, quejas de otros participantes de la edición...

Mientras tanto, la representante de Israel, Eden Golan, consiguió el jueves clasificarse para la final y aspira a volver a casa con el micrófono de cristal después del triunfo en 2018 con Netta. Las tensiones no han disminuido y son muchos los eurofans que llevan semana solicitando a la UER la expulsión de este país del certamen.

La cantante, de 20 años, nació en Israel en 2003, aunque estuvo viviendo con sus padres en Moscú durante 13 años hasta 2022. Como ella misma reveló, uno de los motivos que les llevó a regresar a su país fue el creciente antisemitismo que notaba en Rusia.

Desde muy joven, expresó sus inquietudes artísticas como bailarina y como cantante, participando en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior en 2015 para representar a Rusia, así como en otros concursos como el New Wave en Crimea en 2016 y en el programa televisivo The Voice Kids en 2018.

La oportunidad para darse a conocer internacionalmente le llegó en 2023 al competir en La próxima estrella, el programa para elegir al representante de Eurovisión en 2024. Eden Golan logró superar todas las fases del mismo, interpretando éxitos musicales como I Have Nothing de Whitney Houston y I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith. En la final, ganó tanto para el jurado como para el público.

El significado de 'Hurricane', la canción de Eden Golan

La elección de la canción no estuvo exenta de polémicas, ya que en un primer momento la delegación de Israel quería enviar el tema October rain, que hablaba sobre los ataques de Hamás a civiles israelís, sin embargo, la EBU consideraba que era demasiado política y la rechazaron.

Enviaron una segunda canción, Dance Forever, y la respuesta del certamen musical fue la misma: era demasiado política. Entonces fue cuando el país de Oriente Medio mandó Hurricane. La canción habla sobre la necesidad de salir de las tormentas mentales y buscar la paz y la calma.

Varios sectores eurofans destacan que esta canción también cuentan con menciones políticas más disimuladas que las anteriores. 'Cariño, prométeme que me abrazarás otra vez / aún sigo destrozada por este huracán / este huracán'.

Hurricane está escrita mayoritariamente en inglés, aunque sus últimos versos son en hebreo.

Letra en español de 'Hurricane'

Escritor de mi sinfonía

Juega conmigo

Mírame a los ojos y mira

La gente se aleja pero nunca dice adiós

Alguien robó la luna esta noche

Tomé mi luz

Todo es blanco y negro

¿Quién es el tonto que les dijo a los niños que no lloren?

Horas y horas, empodera

La vida no es un juego pero es nuestra

Mientras el tiempo se vuelve loco

Día a día me voy volviendo loca

Aferrándome a este viaje misterioso

Bailando en la tormenta

No tengo nada que ocultar

Tómalo todo y deja el mundo atrás

Cariño, prométeme que me abrazarás de nuevo

Todavía estoy destrozada por este huracán

Este huracán

Viviendo en una fantasía, éxtasis

Todo está destinado a suceder

Pasaremos pero el amor nunca morirá

Horas y horas, empodera

La vida no es un juego pero es nuestra

Mientras el tiempo se vuelve loco

Día a día me voy volviendo loca

Aferrándome a este viaje misterioso

Bailando en la tormenta

No tengo nada que ocultar

Tómalo todo y deja el mundo atrás

Cariño, prométeme que me abrazarás de nuevo

Todavía estoy destrozada por este huracán

Este huracán

Este huracán

No hay necesidad de grandes palabras

Solo oraciones

Incluso si es difícil de ver

Siempre me dejaѕ con

Una pequeñа luz