¿Quiénes son Megara? Conoce a los españoles que representan a San Marino en Eurovisión 2024

Megara canta 11:11 en Una voce per San Marino | RTV

Ganadores de ‘Una Voce Per San Marino’

Prendas de cuero y con el color rosa por bandera, los madrileños Kenzy (vocalista), Rober (guitarrista), Xavi (bajista) y Ra Tache (batería) llegaron al Benidorm Fest 2023 con ganas de hacer que su primera gran aparición en este certamen dejase poso en la memoria.

Megara llamaba poderosamente la atención no solo por su estética, que ellos mismos categorizan como fucsia rock o pink metal, también por unas canciones con claras influencias de géneros poco habituales en el circuito eurovisivo.

A pesar de no lograr ganar el concurso alicantino, ya que la canción seleccionada para representar a España en Eurovisión resultó ser finalmente EAEA de Blanca Paloma, Megara y su Arcadia consiguieron el propósito de permanecer en la mente de los eurofans.

Con San Marino en Eurovisión 2024

Los capitalinos intentaron volver a participar en el festival en la edición de 2024 con la canción 11:11, aunque no fueron preseleccionados y se quedaron a las puertas. Sin embargo, una puerta se abrió para el grupo y su canción tras no poder acceder a la última fase del concurso: Una Voce Per San Marino, el homólogo de La Serenissima República.

Megara no se clasificó de manera directa durante las semifinales del concurso, pero accedió a la Finalissima a través de la repesca de la organización. Una oportunidad que supieron aprovechar para alzarse con el triunfo entre las 129 candidaturas que se presentaron este 2024.

Acento español

Con el hueco ya en la segunda semifinal de Eurovisión 2024, la banda ha seguido perfeccionando su propuesta y días antes de salir rumbo a Malmö anunció novedades en la canción de la mano del productor José Pablo Polo y el escenógrafo Javier Pageo.

El primero se ha encargado de componer una nueva base para 11:11 que verá la luz en el festival. Una nueva versión para la que Polo declaró haber introducido “cambios”, quién sabe si serán parecidos a los arreglos que adaptó para la canción EAEA de Blanca Paloma, con quien colaboró en su cita eurovisiva de 2023.

En cuanto a su icónico vestuario, Megara ha vuelto a contar con la colaboración de María Moral, tía de Kenzy, como lleva haciendo durante gran parte de su trayectoria. “Para Kenzy es muy importante contar con la familia y, para mí, es un verdadero placer poder estar aquí con ellos en este momento tan especial”, explicó orgullosa la diseñadora.

Además, también disfrutan de la firma de Antonio Velasco, diseñador ha trabajado con estrellas como Aitana, Lola Índigo o Ana Mena, además de ser uno de los estilistas de referencia entre drag-queens como Samantha Ballentines, colaboradora de Tómatelo Menos en Serio.

Un idilio con el festival de la música europeo

Cabe recordar que la relación de Megara con Eurovisión se remonta al año 2022, cuando intentó participar en la primera edición del Benidorm Fest. Kenzy, la vocalista, explicó en un vídeo compartido en sus redes sociales que su objetivo era romper con la tradición de los representantes españoles en Eurovisión ya que nunca se había presentado a un grupo de rock al concurso.

Kenzy y sus compañeros de banda presentaron Hoccus Poccus, una canción contra del acoso y el bullying que no logró pasar el filtro del concurso alicantino, pero que terminó lanzándose en forma de single a todas las plataformas.

Versionando a los grandes

Uno de los grandes fuertes de Megara es su capacidad para dar una vuelta de tuerca a canciones icónicas de estrellas como Lady Gaga, My Chemical Romance o Mónica Naranjo.

Los madrileños son capacer de adaptar canciones que nada tiene que ver con su heavy metal alternativo para hacerlo resonar con sus guitarras y baterías y, como no, con la inconfundible voz de Kenzy, siempre dispuesta a deslumbrar a quienes les escuchan.