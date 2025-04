Solo dos canciones pueden ganar Eurovisión 2025, según las casas de apuestas

Eurovisión es la cita musical más esperada en televisión, y las casas de apuestas lo saben. Por eso, numerosos usuarios predicen quién podría ganar cada edición, que este 2025 se celebrará en Basilea (Suiza) durante los días 13, 15 y 17 de mayo.

En España, la representante se eligió un año más en el Benidorm Fest 2025, donde Melody se alzó ganadora con Esa Diva, que llegará a la final de Eurovisión con una producción "más internacional" y moderna respecto a la original. Sin embargo, las casas de apuestas no ven con buenos ojos la propuesta española: a día 5 de abril, nos otorgan solo un 1 % de posibilidades de ganar el festival y nos delegan al puesto número 28 de 37 países, según recoge la página web eurovisionworld.com con base en los resultados de 16 plataformas.

Por su parte, los primeros puestos de la tabla sitúan un panorama muy esperanzador únicamente para dos países: Suecia, que lidera las apuestas con un 25 % de probabilidad de ganar Eurovisión 2025, y Austria, que sigue muy de cerca a Suecia con un 22 %. A más de diez puntos del segundo lugar se encuentra Francia con Maman, mientras a partir del cuarto puesto los países descienden al unidígito.

Apuestas de Eurovisión 2025, a día 5 de abril | eurovisionworld.com

Así suena 'Bara Bada Bastu', la canción de Suecia

Suecia lleva siendo uno de los países más competitivos en Eurovisión durante los últimos años, y parece que su estatus se mantendrá intacto en Eurovisión 2025. Este año, su candidatura se impuso a la canción favorita del Melodifestivalen 2025 presentada por Måns Zelmerlöw, ganador del festival en 2015 con Heroes. En su lugar, el trío KAJ consiguió la victoriacon una oda a la sauna.

Aunque queda más de un mes para la final de Eurovisión 2025, Suecia se mantiene en plena forma liderando las casas de apuestas con Bara Bada Bastu, una canción divertida que podría traducirse como "simplemente bañarse en la sauna". Su actuación en directo plantea una propuesta muy cerrada que convence tanto a los eurofans como a los apostadores.

"Vamos a bañarnos en la sauna, sauna / El vapor sube, deja ir todo el estrés hoy / Somos hermanos de sauna que arden / 100 grados, bueno... / Solo bañarse en la sauna, sauna / Echamos agua y el sudor simplemente vuela", cantan en el estribillo.

Así suena 'Wasted Love', la canción de Austria

Muy cerca de Suecia se encuentra Austria, que cuenta con un 22 % de posibilidades de ganar Eurovisión 2025 con una propuesta protagonizada por la potencia vocal de JJ, el representante del país conocido por actuar en la Ópera Estatal de Viena.

Su canción, Wasted Love, reflexiona en inglés sobre el desamor y fusiona la ópera con el pop. "Me dejaste en lo más hondo / Me ahogo en mis sentimientos / ¿Cómo es que no lo ves?", canta antes del estribillo: "Ahora que te has ido / Todo lo que tengo / Es amor desperdiciado".

¿Será una de ellas la canción ganadora de Eurovisión 2025? ¿O algún país dará la sorpresa de aquí a la final del festival?