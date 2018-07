Bases legales para el concurso del Verano Europa FM 'Lean On Major Lazer'

PRIMERA.- Legitimación para participar: Podrán participar en la Promoción las personas físicas que ostenten plena capacidad para contratar. Aquellas personas físicas que no la tengan, deberán participar con la debida representación legal que se requiere para ello. Todos los participantes deberán residir en territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

No podrán participar en la Promoción aquellas personas que tengan relación directa o indirecta con la empresa que realiza o participa en la misma, por tanto, no podrán participar en la Promoción los empleados de WARNER ni de UNIPREX.

SEGUNDA.- Forma de participar y obtención de los premios: Para participar en la Promoción es necesario que cada participante envíe un Vídeo a través de alguna de las redes sociales mencionadas anteriormente de Europa FM con el hashtag #MajorLazerEuropaFM en el que cual realice a su manera la coreografía reflejada en el Videoclip oficial de la grabación “Lean on” interpretada por Major Lazer & DJ Snake, (el/los Video/s). Dicho Video no podrá superar la duración de 15 (quince) segundos de duración.

Los participantes que envíen sus Videos y sean correctamente recibidos por la organizadora de esta Promoción entrarán en el sorteo de 1 (uno) de los cuatro viajes para dos personas que se sortean a Londres, Ámsterdam, Roma y/ o París.

TERCERA.- Selección del ganador, compromisos de éste y derechos de la organizadora: Un Jurado independiente especializado en materias de marketing y promoción artística escogerá de entre todas los Vídeos correctamente recibidos el más original, divertido y asombroso.

No obstante lo anterior, no entrarán a formar parte de la Promoción, los Videos correctamente recibidos que vayan acompañados, reflejen, expresen o inciten en modo alguno actitudes de carácter xenófobo, racista, clasista, de mal gusto, sexual, pornográfico, atentatorio contra el honor, la imagen, la intimidad o las buenas costumbres.

Los nombres de los ganadores serán comunicados el 31 de Agosto de 2015 a través de la emisora de radio Europa FM, para luego contactar con ellos a través de mensaje privado en red social solicitando a cada ganador de manera individual los datos necesarios e informando puntual y detalladamente de la forma de materializar el Premio.

CUARTA.- Premio: El Premio consiste en 1 (uno) de los 4 (cuatro) viajes de un fin de semana (salida en viernes y vuelta en domingo) para dos personas a elegir entre Londres, Ámsterdam, Roma y/o París. Los participantes podrán escoger el destino que deseen de entre los mencionados, en las fechas que se le propongan desde WARNER, previsiblemente en fines de semana de los meses de septiembre a noviembre de 2015 y siempre que no concurran causas justificadas que impidan poder llevar a cabo lo citado anteriormente. Warner se reserva el derecho a modificar la fecha de elección de los ganadores y de celebración del Premio así como a modificar el Premio por otro de igual o semejantes características cuando concurran causas suficientes que lo justifiquen.

Tanto el ganador como el acompañante elegido deberán cumplir los requisitos de participación detallados en la cláusula primera de las presentes bases.

El Premio incluye:

Dos billetes de avión en clase turista en vuelo regular sin escala. El aeropuerto de salida y llegada será consensuado con cada ganador, dependiendo de la ciudad de residencia o circunstancias del mismo.

Alojamiento: dos (2) noches en habitación doble, en hotel mínimo de 3* y máximo de 4*.

Warner a su entera discreción podrá asumir cualquier otro gasto no previsto anteriormente.

Más allá de lo expresado anteriormente, el Premio no incluye gastos de desplazamiento hasta el aeropuerto de salida desde España ni desde la ciudad elegida como destino del Premio. Tampoco hasta el lugar de residencia de los ganadores, desplazamientos internos en cada ciudad, dietas ni ninguno otro gasto originado en la recepción y materialización del Premio por parte de los ganadores.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 € están sujetos a un ingreso a cuenta/retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. La retención o ingreso a cuenta a aplicar sobre los premios cuyo valor exceda de 300 euros es de un 19% sobre la base de retención, siendo la base de retención, en el caso de premios consistentes en la entrega de bienes y servicios, su valor o el coste que le haya supuesto a la empresa organizadora, incrementado en un 20%. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de WARNER, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta; sin que WARNER asuma la cuota resultante de la auto-liquidación a practicar en dicha declaración anual. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que WARNER quedará relevado de cualquier responsabilidad.

QUINTA.- Duración de la Promoción: La Promoción se iniciará a las 10:00 horas del día 2 de Julio de 2015 y terminará el 30 de Agosto de 2015 a las 23:59 horas. No computarán a efectos de participación en la Promoción los videos correctamente enviados más tarde del 30 de Agosto de 2015 a la hora señalada.

SEXTA.- Ámbito de la Promoción: Nacional (España).

SÉPTIMA.- Cambios en la Promoción: WARNER se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en las bases de la Promoción así como suspender o ampliar la misma en el momento que lo considere oportuno por causa justificada. Asimismo, WARNER se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso o continuidad de la Promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, previo a la celebración del Premio o durante el mismo, por motivos de seguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea responsabilidad de WARNER, sin que de ello se deriven responsabilidades para WARNER ni derecho a indemnizaciones.

OCTAVA.- La participación en esta Promoción supone:

La plena aceptación de las presentes bases. La renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, aceptando a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital como los competentes para dilucidar cualquier reclamación.

NOVENA.- El Premio no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

DÉCIMO-PRIMERA.- Imagen y otros derechos: Al participar en esta promoción, el participante autoriza a WARNER el uso de su nombre e imagen para la realización de la Promoción y futuros usos, gestión y difusión de la misma. Los participantes admiten que el Video enviado a través de la presente Promoción pueda ser editado o combinado con imágenes, sonido, texto o información y que pueda ser publicado, reproducido, expuesto, comunicado al público y distribuido.

No será admitido en ningún caso, a efectos de la participación en la Promoción, Videos en los que pudiesen figurar productos, marcas o cualesquiera otros contenidos publicitarios de terceros, ni aquel que de alguna manera pudiese ser contrario al buen gusto o atentatorio de los derechos del resto de usuarios en la Promoción o de terceros y/o que pudiera vulnerar cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial, así como que pueda resultar hiriente u ofensivo o no apto para todos los públicos.

DÉCIMO PRIMERA.- Cesión de derechos del Contenido/Video compartido: Al participar en esta Promoción, el usuario/participante autoriza a WARNER, con facultad de cesión a terceros, para la explotación de los Videos que remite en todos los medios y formatos, en forma irrevocable y perpetua, con alcance mundial y sin límite de tiempo, con fines comerciales y/o promocionales, y especialmente su reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y transformación, incluida, en caso de que el Vídeo remitido sea seleccionado, la transformación del mismo con el fin de incluirlo como parte del material del artista Warner, que será explotado por WARNER o sus licenciatarias sin límite de tiempo, en todos los medios y canales conocidos o por conocer y con fines comerciales y/o promocionales.

Asimismo, el usuario que remite un Vídeo autoriza a WARNER para el uso de su nombre, imagen en fotografía o similar para la realización de la campaña de comunicación de la Promoción, gestión y difusión del Vídeo remitido y de la campaña y Promoción en sí misma. Los participantes admiten que los Vídeos puedan ser editados o combinados con otras imágenes, sonido, texto o información y que puedan ser publicados, reproducidos, comunicados al público y distribuidos. Asimismo, los participantes autorizan a Warner o sus licenciatarias para la explotación de los Vídeos con fines comerciales y promocionales en todos los medios y formatos, con facultad de cesión a terceros.

De igual modo los participantes garantizan que, a título originario o como licenciatarios, han obtenido todos los derechos señalados en los párrafos anteriores, con facultad de cesión a terceros, y que están facultados para cederlos a WARNER en los términos descritos en estas bases, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los Vídeos aportados y los contenidos preexistentes incluidos en los mismos. Asimismo, el participante que remite un Vídeo, garantiza que cuenta con la autorización de todas las personas que aparecen en el mismo, para la explotación de la imagen de las mismas, en el marco de la presente Promoción y según las condiciones indicadas en las presentes Bases, exonerando desde este momento a WARNER de cualquier responsabilidad al respecto.

DÉCIMO SEGUNDA.- Protección de Datos: Se hace constar, a los efectos prevenidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, Ley de Protección de Datos) que la participación en la Promoción es voluntaria.

La información de carácter personal que se suministre a WARNER a efectos de llevar a cabo la Promoción será tratada de acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos y exclusivamente con la finalidad de llevar a cabo la presente Promoción.

De conformidad con la Ley de Protección de Datos, los datos personales de los usuarios, forman parte de un fichero automatizado titularidad de Warner Music Spain S.L., con domicilio en Juan Hurtado de Mendoza, 3, 28036, Madrid (España) y están siendo tratados por dicha mercantil de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, con la finalidad de llevar a cabo la Promoción aquí regulada.

El participante presta su consentimiento para que WARNER ceda a terceros sus datos de carácter personal, exclusivamente con el fin de gestionar el concurso. También presta su consentimiento para que en caso de resultar ganador se publiquen sus datos en Internet y Radio a los efectos de la mejor difusión del Premio y como garantía de transparencia de la Promoción.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, así como para la resolución de cualquier duda sobre la administración de la Promoción, sírvase dirigirse a:

WARNER MUSIC SPAIN S.L.

C/ Juan Hurtado de Mendoza, 3

28036, Madrid (España).

info@warnermusic.com

DÉCIMO-TERCERA.- WARNER no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio derivado de la participación de los usuarios en la Promoción o de la falta de disponibilidad de la misma debido a problemas de carácter técnico no imputables a Warner, así como en el caso de dificultades en el proceso de suscripción, tales como problemas técnicos, de conectividad, etc.

DÉCIMO-CUARTA.- Alteración de la Promoción por causas no imputables a WARNER: En caso de que la Promoción no pudiese llevarse a cabo según la planificación prevista (por ejemplo la aparición de virus, bugs o errores informáticos, intervenciones no autorizadas, fraude, fallos técnicos, errores humanos o cualquier otra circunstancia fuera del control razonable de Warner, que pudiera alterar o afectar la administración, seguridad, justicia, integridad o desarrollo correcto del concurso) Warner se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que haya intentado manipular, cancelar, rescindir, modificar o suspender el concurso y/o cancelar la recepción de solicitudes de participación, seleccionando al ganador del concurso de entre todas las solicitudes recibidas con anterioridad a la cancelación.

Warner no será responsable de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de correos electrónicos debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc.. Asimismo, Warner no será responsable de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del concurso y de su promoción o publicidad.

DÉCIMO-QUINTA.-: Las presentes Bases se podrán consultar en todo momento en la web www.europafm.com.