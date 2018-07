Bases legales para el concurso 'Viaja a Londres con James Arthur'

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español. Será necesario además que el concursante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

SONY MUSIC podrá solicitar al ganador que firme un formulario de aceptación del premio antes de que se les haga entrega del mismo, así como que faciliten cuanta información o documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio.

No podrá participar en el concurso el personal empleado de UNIPREX, ni de SONY MUSIC, así como de las empresas que participen en la presente acción, ni los respectivos familiares en primer grado de todos ellos.

Tampoco podrán participar aquellas personas que hubieran resultado ganadoras de un premio en alguno de los programas de la misma cadena (esto es, Europa FM) durante los seis meses anteriores al concurso que se esté celebrando en ese momento. En caso de que UNIPREX compruebe que se está vulnerando esta condición, se seleccionará otro ganador o se declarará el premio desierto.

2.- Duración del concurso.

Concurso válido del 4 al 10 de noviembre de 2013. Los ganadores se comunicarán en los perfiles del programa LEVÁNTATE Y CÁRDENAS en Facebook y Twitter.

3.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

4.- Mecánica.

Para participar en el concurso los interesados deberán enviar por correo electrónico al programa la frase secreta que se irá desvelando diariamente en los perfiles del programa LEVÁNTANTE Y CÁRDENAS en Facebook y Twitter. Cada día, de lunes a viernes, y durante la emisión del programa, se subirá una de las cinco palabras de la frase.

Una vez completada la frase con la última palabra que se desvelará el viernes, los participantes deberán enviar un correo electrónico al programa, a la dirección que se indique durante la emisión del mismo. El primer correo recibido que incluya la frase y los datos (nombre, apellidos y número de teléfono) del concursante será el ganador.

Los organizadores comunicarán el nombre del ganador a través de Facebook y Twitter y el lunes siguiente a su selección hablarán con él en directo desde el programa. Si los datos facilitados fueran inciertos o incompletos, o no fuese una participación válida de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, UNIPREX seleccionará otro ganador de entre las participaciones recibidas.

5.- Premio.

SONY MUSIC entregará al ganador un viaje para dos (2) personas para acudir al concierto de James Arthur en el London Eventim Apollo de Londres. Cada viaje (dos personas, ganador + acompañante) incluye:



-Dos (2) Tickets para el concierto el 15 DE ENERO DE 2014 en el London Eventim Apollo

-Dos (2) Billetes de avión (ganador y acompañante) ida/vuelta en clase turista (Salidas desde Madrid o Barcelona). No se cubren traslados al aeropuerto de salida

-Dos noches en hotel de tres estrellas o superior, en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno.

Las fechas del viaje se determinarán más adelante, en función de la disponibilidad a la hora de emitir los billetes.

El premio no incluye ningún concepto que no esté descrito en estos puntos, incluyendo desplazamientos, extras no especificados anteriormente, extras en los hoteles, etc…

El ganador deberá adaptarse a las instrucciones y horarios establecidos por la compañía que organiza el viaje, respondiendo personalmente del incumplimiento de estas normas.

UNIPREX declina cualquier responsabilidad sobre el premio entregado. Cualquier consulta o reclamación con relación a los premios deberá dirigirse a SONY MUSIC y/o la empresa mayorista responsable de la organización del viaje.

El ganador tiene derecho a renunciar al premio, que es intransferible y no podrá, en ningún caso, canjearlo por otro distinto.

Las fotografías de los premios que pudieran publicarse en la página web de UNIPREX son meramente orientativas, por lo que pueden producirse variaciones en cuanto a características accesorias del producto.

SONY MUSIC será el encargado de realizar la entrega del premio. Asimismo realizará los ingresos a cuenta o retención sobre el valor de los premios entregados previstos en la ley, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a los efectos fiscales oportunos.

6.- Datos personales

Los datos facilitados por los oyentes para su participación en las acciones de la cadena quedarán recogidos en el fichero ACCIONES, siendo el responsable del fichero UNIPREX, S.A. La finalidad de este fichero es la gestión de la participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos, así como la gestión de premios, publicidad y prospección comercial.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, de ambos ficheros, deberá realizarse ante la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda Isla Graciosa nº 13 Edificio Antena 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

7.- Cesión de derechos de imagen

El ganador del concurso acepta y autoriza a que la mención de su nombre y premio obtenido pueda realizarse en directo en el programa LEVÁNTATE Y CÁRDENAS, así como en cualquier otro soporte comercial, publicitario o medio de comunicación que pueda utilizar UNIPREX y/o SONY MUSIC a fin de informar y hacer público el resultado del concurso realizado.

8.- Aceptación de las bases

La mera participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento en la página webwww.europafm.com

Los concursantes aceptan asimismo el criterio de los organizadores del concurso en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso en el que participa. A estos efectos, los organizadores se reservan, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio.

Los organizadores del concurso se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso.

9.- Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.