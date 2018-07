Dave Grohl echa a un espectador durante un concierto

Esta reacción de Grohl se produjo durante el concierto que Foo Fighters ofrecieron el pasado martes en Londres al ver como dos espectadores empezaban a pelearse. Al parecer, la causa del conflicto fue que ambos iniciaron una acalorada discusión cuando uno de ellos le quemó al otro con un cigarro.

Al ver esto, el cantante de los Foo Fighters detuvo sin pensárselo la canción que estaban tocando y mostró todo su enfado ante la situación.

A grito de "Tú, mírame. En mi concierto no se pelea", "salir de aquí ahora mismo" y "aquí se viene a bailar, no a pelearse", Dave Grohl se ganó una vez más el aplauso del público, aunque esta vez no fuese por sus canciones.

Podéis ver el video del "percance" aquí, que por cierto lleva en la red un día y ya cuenta con 40.000 visitas, casi 300 comentarios y ha generado gran debate entre los usuarios. Sea por lo que sea, Foo Fighters siempre es noticia.