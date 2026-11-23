Qué mejor manera de pasar una tarde de otoño que con nuevos famosos en Pasapalabra . Esta vez llegan directos del mundo de la actuación, la comunicación y la moda. ¡Te contamos quiénes son!

Pasapalabra renueva a sus famosos una vez más, y llegan dispuestos a pasarlo en grande en el concurso de Roberto Leal.

Esta vez llegan directamente del mundo de la moda, la comunicación y la actuación. ¡Te contamos quiénes son!

Norma Ruiz

Norma Ruiz en la Festival de Cine de Málaga | Gtres

Esta actriz que ha participado en películas como La boda, la saga de La herencia de Valdemar y The Tester y en series como Cuéntame cómo pasó, Aquí no hay quien viva o Amar es para siempre. Además, ha hecho obras de teatro como El poder de la sangre y La Gaviota y fue nominada en 2007 a Mejor actriz revelación por Yo soy Bea en los Premios de la Unión de Actores.

Adrián Lastra

Adrián Lastra en la premier de 'Ídolos' | Getty Images

Este reconocido actor que inició sus andaduras en el teatro musical, como en Hoy no me puedo levantar, y fue incluso nominado como Actor revelación en los Premios Goya por su papel en Primos. Aunque su primera aparición en televisión fue en la serie Lalola, el papel con el que ganó mayor repercusión fue en Velvet. En cine, ha participado en películas como Fuga de cerebros 2 y Toc toc. Además, fue concursante de la cuarta edición de El Desafío.

Arantxa del Sol

Arantxa de Sol en 2024 | GETTY

Esta modelo, actriz y presentadora se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión de los años 90. Fue Miss Madrid en 1989 y alcanzó la fama presentando programas como Vivan los novios, junto a Andoni Ferreño, VIP Noche y La batalla de las estrellas. También participó en películas como Aquí el que no corre... vuela y series como Esencia de poder. Está casada desde 2001 con el torero Finito de Córdoba.

Poty

¿Estrategia o fanfarronada? Poty termina presumiendo de victoria en la Pista | Antena 3

Poty se ha convertido en uno de los colaboradores televisivos más habituales de los últimos años, sobre todo en formatos de talento y danza. Javier Castillo es uno de los coreógrafos más reconocidos del país, habiendo sido miembro del Ballet Nacional durante siete años tras haber estudiado en el Real Conservatorio de Arte Dramático y Danza de Madrid. Además de sus apariciones en la pequeña pantalla, Poty ha sido responsable de giras de artistas como David Bisbal o Rosa, además de haber trabajado en el ámbito internacional con artistas como Julio Iglesias y Celia Cruz.