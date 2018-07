Sweet California es la girlband española Número 1 del momento. Debutaron en 2014 con su primer disco Break Of Day, y el recibimiento de su segundo disco, Head Of The Stars no puede ser mejor: su primer sencillo, Wonder Woman, ya es Número 1 en nuestra lista de éxitos.

Head for the stars muestra la cara más internacional de Alba, Rocío y Sonia, y cuentan con 3 colaboraciones internacionales: Jake Miller en el primer single Wonder woman, Madcon en Down with ya y Benjamin en Kids again. Además se atreven con todo: Sweet California imitaba a las mismísimas Destiny's Child en Tu Cara Me Suena con el tema 'Survivor'.

El próximo jueves celebraremos la buena acogida que está teniendo Head Of The Stars celebrando el Día Sweet California en Europa FM. Vamos a regalar tarjetas regalo de 200 euros cada hora durante la fórmula entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde, en cada programa y en nuestra web. Para ganarlos tienes que estar atent@ a las indicaciones del locutor y llamar al 902 10 32 62 cuando él o ella lo diga.

Y si quieres tu tarjeta regalo de 200 euros de EuropaFM.com, no dejes de visitarnos porque muy pronto te diremos cómo conseguirla.