Fonsi Nieto, perseverancia y superación, las palabras que mejor definen a este artista. No es casualidad lo suyo con la música electrónica, son ya más de 10 años los que lleva en contacto con este mundo. Su otra gran pasión fue su profesión durante años, la competición mundial sobre dos ruedas, en la cual llegaría a posicionarse como subcampeón del mundo.

Ya le viene de lejos su contacto con la música y los clubes, habiendo actuado en los mejores de la capital, compaginándolo con su carrera como deportista de élite.

Vertiginoso el comienzo que ha tenido, rodeado de los mejores artistas, David Guetta, Lenny Kravitz, Sting, Elton John, Luciano, Steve Angelo; Fat Boy Slim, Martin Solveig, Axwell, Nervo, Afrojack, Carl Cox, Steve Lawler y en los mejores eventos y clubs del mundo como el opening de Space Ibiza, Pacha Ibiza, Rock in Rio, Ibiza 123, Fabrik, Amnessia, Blue Marlin Dubai, Opium Barcelona e incluso ha sido telonero de Shakira en el Vicente Calderón ante más de 50.000 personas y de la gira de Lenny Kravitz.

Otra de sus facetas es la de promotor dando a conocer grandes marcas como “Motorcycle” junto a Dj Nano, “In the Nox” su fiesta de Ibiza para el público más exquisito del mundo. Recientemente ha creado junto a JP Candela “Do Disturb”, un evento actual y muy divertido con el cual el pasado año tuvo una residencia semanal en el club Oh Cabaret de Madrid y este año continua con su residencia en TClub con “Le Marquis”.

I’ll Be There – Universal Music Spain

2012 fue el año en el que vio la luz su primer Hit, “I’ll Be There”, su primer tema, lanzado por la multinacional Universal Music, creado junto a Javi Reina y el cantante Xuso Jones, un sonido muy internacional y actual.

Este año también hizo una producción inmejorable para la campaña de Dewars, el tema se llama “Hazlo” una versión adaptada a su historia, compuesta y cantada nada más y nada menos que por Alaska.

Wild and Free – Clipper’s Sound

2014 comienza con el lanzamiento de un nuevo single, “Wild and Free,” un tema apoyado por personalidades de la música nacional e internacional como RedOne, David Summer (Hombres G) o Toni Aquilar (40 Principales) entre otros.

El single, interpretado por David Ros (La Voz) en tan solo dos horas fue no 1 de ventas en iTunes.

El pasado año también fue el que vio nacer a una nueva formación, Troublemakers, junto a sus compañeros JP Candela y Dj Nano, la cual les llevó a ser teloneros de Lenny Kravitz, llevándoles ésta por las principales ciudades de España y por eventos de la talla de Rock in Rio, Ibiza 123 y Gran Canaria Summer Festival.

Sus sets son comerciales con la música más actual y divertida con los mejores hits Dance.

Así es como Fonsi Nieto ha demostrado ser un profesional con carisma, perseverancia y superación.