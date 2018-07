Gana abonos dobles para el festival SOS 4.8 2015

1 Y 2 DE MAYO

El SOS 4.8 inaugura la temporada de festivales con su octava edición que trae un cartel con grandes artistas internacionales como Morrissey, The National, Metronomy o The Vaccines así como las bandas más relevantes del panorama español como Supersubmarina, Lori Meyers o Dorian. No te pierdas esta cita y participa en nuestro concurso para ganar abonos dobles.