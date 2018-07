JP Candela

Ha trabajado en las ciudades más importantes del mundo y ha actuado en festivales de música mas impotantes como Rock in Rio, Creamfields, WMC, Street Parade y Gay Pride Parade.

Como productor destaca su remix del tema de David Guetta junto a Kid Cudi ‘Memories’, con el apoyo de Pete Tong en su programa de radio One (BBC). Esta remezcla ha sido considerada por Guetta como una de las imprescindibles del 2010″. En 2011 remezcla temas del nuevo álbum de David Guetta , destacando el tema Turn Me on junto Nicki Minaj con el que alcanza el Top 10 de ventas en Beatport. Tambien destacan sus remixes a hits como Hey, Hey (Dennis Ferrer), Rose Rouge(ST.Germain) o a grupos de Rock nacionales como Dover. Su último trabajo (2011) ha sido para Kaz James (Bodyrockers) con el track Kids.

Ha publicado en grandes compañías como EMI y Sony, y para los mejores sellos de música electrónica (Spinnin Records, Defected, Sirup, Ministry of Sound, Bootylicious Records).Es uno de los principales artistas en el sello Pacha Recordings contribuyendo en las compilaciones estivales y anuales de Pacha Ibiza.

Su nuevos proyectos son su gira mundial, “Beautiful People – Are You on the List ?”.

se ha convertido en uno de los grandes eventos electronicos nacionales, comenzando un tour mundial donde visitara ciudades como Buenos Aires, Rio DeJaneiro, Berlin, Amberes o Amsterdam y su nuevo Open Air Club “WONDERALL MUSIC RESORT” que esta siendo una de las grandes novedades en españa de este veranao 2013.