Llévate los nuevos auriculares de SONY gracias a Sony Music The Hits Album

2012 ha sido uno de los años con más hits en mucho tiempo y Sony Music The Hits Album reúne los éxitos más bailados en un doble CD. Temas de Jennifer López, Pitbull, Usher, Chris Brown, Avicii, Loreen, Calvin Harris, y muchos más en el recopilatorio definitivo que ya está a la venta.

Este sábado 8 de diciembre y el siguiente, 15 de diciembre, durante el programa ¿Me Pones? presentado por Juanma Romero regalaremos auriculares de la nueva gama de SONY MDR-1 valorados en 200 euros. Si quieres participar y conseguir uno de estos magníficos auriculares, estate atento al programa ¿Me Pones?, cada sábado en Europa FM.

GANADORES SÁBADO 8 DE DICIEMBRE:

María del Mar Mateo (Castellón de la Plana)

Elena Velasco Tabanera del Monte (Segovia)

Carmen Vega (Sevilla)

Cristina Gutiérrez

José Ignacio García (Roquetas de Mar - Almería)

Ángel Martínez (A Coruña)

Samaina Chudry (Armunia - León)

Óscar González (Albacete)

Tracklist

CD 1 / Pop-Dance

1. Jennifer Lopez – Dance Again

2. Usher – Scream

3. Nicki Minaj – Starships

4. Flo Rida – Whistle

5. Paulina Rubio – Boys Will Be Boys

6. IviAdamou – La La Love

7. R.I.O. Feat Nicco – Party Shaker

8. Taio Cruz & Flo Rida - Hangover

9. Alex Ferrari – Bara Bara Bere Bere

10. Chris Brown – Don't Wake Me Up

11. Alex Gaudino – I Don't Wanna Dance

12. P!Nk – Blow Me

13. Asaf Avidan & The Mojos – One Day Reckoning Song

14. Loreen – Euphoria

15. Pitbull Feat Ne-Yo - Give Me Everything

16. Gustavo Lima – Balada

17. Michel Telo – Ai Se Eu Te Pego

18. Jose Rico & Henry Mendez – Rayos De Sol

19. Tacabro - Tacatá

20. Wtf! – Da Bop

CD 2 / Club-Dance

1. Calvin Harris – Feel So Close

2. Hardwell – Call Me Space Man

3. Avicii – Last Dance

4. Sandro Silva & Quintino – Epic

5. Bob Sinclar Feat Gilbere Forte – Rock TheBoat

6. Afrojack, Dimitri Vegas, Like Mike & Nervo – TheWayWeSeeTheWorld

7. Remady & Manu – Single Ladies

8. Sebastian Ingrosso & Alesso Feat. Ryan Tedder - Calling (Lose My Mind)

9. Tommy Trash - Cascade

10. Kelly Clarkson – Stronger

11. Deniz Koyu Feat Wynter Gordon – FollowYou

12. Gossip – Perfect World

13. Sak Noel – Where?

14. Molella – Let Me Give You More

15. Francesco Diaz & Young Rebels – Addicted To My Dreams

16. Mind Project Feat Dante Thomas – Feeling So Blue

17. Dover – What Goes Around Comes Around

18. Claydee – Mamacita Buena

19. Brian Cross – Together Feat. Daniel Gidlund Michel

20. Madeon – Finale