Belén Aguilera, Ana Mena, Amaia y Rojuu, Sebastián Yatra... 47 éxitos para disfrutar de la semana

Una semana más, STAY, la colaboración de Justin Bieber y The Kid LAROI, se mantiene firme en el número 1 en la selección de éxitos musicales de Europa FM.

Seguimos con Blinding Lights, uno de los grandes éxitos de The Weeknd, que la llevó a la SuperBowl el pasado mes de febrero. Le siguen Physical de Dua Lipa, Bad Habits de Ed Sheeran, Beggin' de Maneskin o la colaboración de Elton John y Dua Lipa. No nos olvidamos tampoco del radiado Iko Iko de Justin Wwllington y el éxito de Lil Las X con Thats What I Want.

En el terreno nacional tenemos la recién estrenada Formentera, colaboración de Aitana y Nicki Nicole, o el dúo nostálgico que forman Amaia y Rojuu en Quiero pero no.

La música en español continúa con el poder camaleón de Belén Aguilera, el cambio de estilo de Ana Mena con su melancólico Música Ligera y las reflexiones de Natalia Lacunza en Cuestión de Suerte.