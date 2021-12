Aitana abraza el pop electrónico en 'Formentera', su última colaboración con Nicki Nicole

Parece que Aitana sabe ver el éxito desde lejos y así lo ha demostrado con sus últimas y exitosas colaboraciones, desde Zzoilo hasta Pablo Alborán, pasando por Cali y el Dandee o Evaluna. Ahora, su último tema, con una de las artistas internacionales más importantes del momento, la argentina Nicki Nicole, estrenado este viernes, no es más que el reflejo de que la cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional.

Fue la propia Aitana quien desveló por sorpresa el lanzamiento de este tema el pasado lunes durante su entrevista en El Hormiguero con Pablo Motos: "Este viernes saco una canción nueva con Nicki Nicole, Formentera. Estoy emocionadísima con esta canción. Es bastante divertida".

Pop electrónico y a triunfar

Aitana y Nicki Nicole unen sus caminos por primera vez en Formentera, un tema muy pop donde no faltan los ritmos electrónicos que la convierten en una canción auténticamente adictiva. Esta canción, que sorprende desde el primer compás hasta su pegadizo estribillo, apunta a convertirse en un auténtico hit internacional y en las primeras horas desde su estreno ya se ha convertido en una de las canciones más escuchadas de nuestro país.

La cantante española ha sorprendido mucho a sus seguidores con este tema, al cual ha considerado como "la mejor canción" de su exitosa carrera musical. Rehuyendo del estilo musical de su última disco, 11 razones, Aitana ha conseguido abrazar el pop electrónico con una complicidad absoluta y apunta a que sus próximos temas nos sorprenderán con este nuevo género.

Producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, mezclado y masterizado por Tom Norris, y compuesto por Aitana Ocaña, Nicki Nicole, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, este lo acompaña un video que no dejará indiferente a nadie, dirigido y producido por Ambiwo (Alba Ricart & Iris Valles). Un track que se convertirá en todo un referente musical y nace con clara ambición de hit global de los próximos meses.

Aitana y Nicki Nicole // Universal Music

Un "vuelo directo" a una isla sin aeropuerto

A pesar de que acaba de ser estrenado, los fans de Aitana no han dejado pasar la oportunidad de detallar un pequeño y divertido error que incluye la canción.

Y es que, aunque Aitana y Nicki Nicole quieren montarse 'en un vuelo directo a Formentera' por puro amor, lo cierto es que la isla balear realmente no tiene aeropuerto, por lo que es imposible llegar sin emplear la vía marítima.

Letra de 'Formentera'

Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión?

Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación

Donde nadie, nadie pueda orínos

Se nota en mi boca que yo no quiero hablar

Porque desde que estás aquí

Aquí cerca de mí

Que tú eres mi baby

Ese recuerdo de tenerte sin ropa

Que no me deja dormir

Sigo pensando en ti

Que tú eres mi baby

Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby

Y no me olvido, baby

Aunque no busque', sabe'

Que ha termina'o la noche y otra vez estoy a tus pie'

Y dime qué hay que hacer

Para en tu mente entrar (Ey)

Yo no me olvido de cómo con mi deseo fuga'

Y si no vale, pues les digo "no" (No)

Y si se va, que vuelva, ni me voy (Voy)

Sé que lo bueno a fin de cuentas siempre va a llegar

Y si no vale, pues les digo "no" (No)

Y si se va, que vuelva, ni me voy (Voy, voy)

Yeah

Porque desde que estás aquí

Aquí cerca de mí

Que tú eres mi baby

Y ese recuerdo de tenerte sin ropa

Que no me deja dormir

Sigo pensando en ti

Que tú eres mi baby

Y ese recuerdo de tenerte sin ropa

No aguanté, robé de mi manera (Yeah)

Vamo' a besarnos to'a la noche entera (Yeah)

Si tú me quieres, yo hago lo que quieras

Vuelo directo para Formentera

Donde tú quiera'

Si tú quiere' amanecer conmigo (Conmigo)

Si yo quiero amanecer contigo (Contigo; uh)

Una noche, pero sin testigos

Y que no salga el sol

Porque desde que estás aquí

Aquí cerca de mí

Que tú ere' mi baby

Y ese recuerdo de tenerte sin ropa

Que no me deja dormir

Sigo pensando en ti

Que tú eres mi baby

Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby

(Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby)

Donde voy, tú siempre irá'

Donde estoy, tú siempre estará'

Vamo' a hacerlo de mil manera' (Donde voy, tú siempre irá')

Vamo' a besarnos to'a la noche entera (Donde estoy, tú siempre estará')

Si tú me quieres, yo hago lo que quieras (Donde voy, tú siempre irá')

Vuelo directo para Formentera (Donde estoy, tú siempre estará')