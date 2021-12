Ed Sheeran y Elton John te desean ‘Merry Christmas’ en su último lanzamiento

La época navideña es una de las más esperadas por todos a nivel mundial, y los artistas y los músicos no son una excepción. Pero la Navidad no es solo Mariah Carey. All I Want For Christmas es solo una de las muchas canciones que pueden endulzar estas fiestas. Son infiinitas las estrellas del pop que han cantado a esta festividad y han convertido uno de sus villancicos en un auténtico Hit. Una nueva versión navideña es la que Ed Sheeran y Elton John han lanzado este viernes 3 de diciembre, y se llama Merry Christmas.

Fue el propio Ed Sheeran quien dio la noticia a través de sus redes sociales. “Nuestra canción Merry Christmas estará fuera el viernes”, escribió junto a un divertido vídeo. Por supuesto, este single tan original se merecía una promoción a su altura. Por ello, Ed Sheeran y Elton John recrearon una de las escenas más famosas del cine navideño. ¿Os suena el momentazo de la Navidad protagonizado por Keira Knightley y Andrew Lincoln en Love Actually?

El rey del pop del siglo XXI llama a la puerta de Elton John con varias cartulinas donde se puede leer el siguiente mensaje: “Hola. La pasada Navidad recibí una llamada de mi colega Elton John. Me dijo que deberíamos hacer una canción de Navidad. Yo le contesté ‘sí, quizá en 2022’, pero realmente escribí el estribillo ese día y aquí estamos. Nuestro villancico Merry Christmas estará fuera este viernes”.

Ed Sheeran y Elton John se unen con fines benéficos

Pero Merry Christmas, a pesar de tener todas las papeletas para convertirse en un gran competidor del éxito de Mariah Carey, va mucho más allá.

Todo el dinero que ganen los dos artistas con esta canción durante el periodo navideño irá destinado a dos fundaciones: Ed Sheeran Suffolk Music Foundation y la Elton John Aids Foundation.

El objetivo de la primera es ayudar a jóvenes menores de 18 años a tener acceso a estudios musicales con independencia de sus circunstancias personales y familiares. La segunda, trata de poner un punto final en la vida del Sida y a conseguir una mayor concienciación del VIH.