Camilo, Måneskin, Ana Mena, Viva Suecia... 49 canciones que no te puedes perder

Hay canciones eternas y los italianos Måneskin han confirmado nuestras sospechas. Beggin' es una de ellas. También lo es Rasputin, que ha regresado gracias al remix de Majestic y Boney M.

Las dos forma parte de la selección musical que Europa FM ha elaborado para arrancar el mes de septiembre. Volvemos al cole, pero lo hacemos con los mejores compañeros musicales.

Empezamos con The Kid Laroi y su canción Without You y seguimos con el MONTERO (Call Me By Your Name) de Lil Nas X. Justin Wellington, Dua Lipa, Calvin Harris, Justin Bieber, Miley Cyrus, Ed Sheeran... también forma parte de esta selección de 49 canciones en la que no falta la música para bailar.

Ana Mena y Rocco Hunt ayudan animan a hacerlo con A un paso de la luna; Rauw Alejandro, con Todo de ti; Camilo, con Vida de rico y Dani Fernández, con Clima Tropical.

¿Más música en español? Sí, la hay. Viva Suecia presenta La voz del presidente; Miki Núñez, Sin noticias de Gurb; Carlos Sadness, La costa breve; y Blas Cantó, Americana.

Podemos seguir enumerando artistas y canciones, aunque mejor dale al play y disfruta. ¿Cuesta de septiembre? ¿Qué es eso?