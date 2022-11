Pink, Ed Sheeran, Rosalía, Dani Martín... 42 éxitos que no te puedes perder

Sabemos que hace frío, por eso te proponemos un planazo al que no te podrás resistir: poner alto la música y no parar de bailar con esta playlist. Sube la temperatura con los mejores temas que suenan en Europa FM.

Si hay una canción a la que no te puedes resistir a bailar cuando la escuches es Physical de Dua Lipa. A esta se suman otros temazos como SloMo de Chanel, Never Gonna Not Dance Again de Pink, Shape of you de Ed Sheeran o I´m good (Blue) de David Guetta y Bebe Rexha.

Si eres más de cantar a pleno pulmón te proponemos temas como Juramento eterno de Sal de Álvaro de Luna, Volverá (2021) de Dani Martín, Believer de Imagine Dragons y Provenza de Karol G.

La playlist también incluye las mejores colaboraciones para que cantes y bailes con tus amigos o tu pareja, en definitiva, para montar una buena fiesta. Podrás escuchar canciones como Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello, Mon Amour RMX de Aitana y Zzoilo, Diablo de Beret y Estopa o Stay de Justin Bieber y The Kid Laroi.

Si no quieres perderte otros grandes éxitos como Tacones rojos de Sebastián Yatra, As It Was de Harry Styles, Libertad de Nil Moliner, Despechá de Rosalía o Someone you Loved de Lewis Capaldi, no olvides enchufar Europa FM.

Escucha tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.