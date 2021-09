Enrique Iglesias, Farruko, The Kid Laroi, Ana Mena, Dua Lipa... 44 canciones imprescindibles

Ed Sheeran, Farruko, The Kid Laroi, Ana Mena, Dua Lipa... 44 canciones imprescindibles // Europa FM

Caen las hojas pero no decaen las ganas de bailar y escuchar buena música. En Europa FM lo sabemos y por eso hemos preparado una selección de éxitos para que disfrutes del cambio de estación.

Esta semana tenemos Farruko, The Kid Laroi, Ana Mena o C. Tangana por partida doble. Justin Bieber, The Weeknd y Dua Lipa se cuelan con tres canciones cada artista.

No faltan los ganadores de Eurovisión, Maneskin, de los que recientemente hemos descubierto que cogieron su nombre de Dinamarca. Y por supuesto, Lil Nas X, que parió recientemente su disco Montero.

También están los colombianos Morat y Camilo, que ha terminado su gira por España con un sorpresón para él y sus fans. Camilo cantó en Bilbao con su ídolo Fito Cabrales la canción Soldadito Marinero.

Miley Cyrus, Blas Cantó, Álvaro de Luna y Shakira también ponen su granito de arena en esta selección musical dispuesta a darle vidilla al otoño. ¿Quieres más? ¡Dale a play y disfruta!