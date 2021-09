El divertido y polémico vídeo con el que Lil Nas X ha presentado su primer disco, 'Montero'

Lil Nas X ha dado a luz a MONTERO. Su primer disco ha salido a la venta este viernes 17 de septiembre y el cantante estadounidense lo ha presentado con un original, y probablemente polémico, vídeo desde el paritorio.

"Baby MONTERO está aquí", dice el comentario que acompaña la publicación de Instagram, en la que el artista se mete de lleno en la piel de una madre dando a luz. "Es hermoso, enhorabuena", le dice el equipo de ginecología al colocar al recién nacido sobre el padre exhausto.

El vídeo es algo así como el broche final a la historia de promoción que empezó el 2 de septiembre para anunciar la fecha de salida de MONTERO. Posó embarazado para anunciar su próxima llegada, lo que desencadenó una oleada de críticas a las que respondió con claridad: "No es bueno para el bebé".

Zanjado el asunto, el artista siguió con su particular forma de promoción compartiendo fotos, casi a diario, de cómo avanzaba su embarazo. El jueves 16, a un día de dar a luz, montó la baby shower de MONTERO, a la que (spoiler) no fue nadie, pero mandaron regalos todos los que participan en este trabajo. ¡Ojo al detalle! El estampado del kimono de Lil Nas X es la portada de su disco.

'MONTERO', el primer disco de Lil Nas X

MONTERO, el primer disco de Lil Nas X, viene precedido de dos hits globales como son Montero (Call me by your name) e Industry Baby (ft. Jack Harlow). Es podría decirse el disco más esperado del año y cuenta con colaboraciones de Miley Cyrus, Doja Cat, Jack Harlow y el mismísimo Sir Elton John. Ellos son los que mandaron los regalos a la baby shower.

El disco está producido por Lil Nas X junto a Kanye West y supone un viaje autobiográfico, que nos sumerge en la historia, evolución y liberación de un joven Lil Nas X desde su inocente y reservada adolescencia, hasta conseguir romper las cadenas de la alienación social para convertirse en el icono mundial de libertad que representa hoy día.

El vídeo de 'Thats What I Want'