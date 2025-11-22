Quién es Oli Gutiérrez, el niño que toca la guitarra en el concierto de Dani Martín
Dani Martín sorprendió en los primeros conciertos de su gira 25 Putos Años con la participación de un niño al son de Volverá. Una participación que se extiende a cada show de la gira y que rinde homenaje al hijo menor del cantante Rulo.
Dani Martín cumple la promesa que le hizo a Griezmann en el primer concierto de su nueva gira
Dani Martín inicia la gira '25 Putos años' en Madrid con un nostálgico y enérgico viaje por su trayectoria
Dani Martín ha comenzado su gira más especial hasta el momento. En 25 Putos Años, el artista dará un total de diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid antes de embarcarse en la aventura de recorrerse escenarios de toda España a lo largo de 2026.
Y, al menos en el escenario de la capital, el artista tiene un gesto de lo más emotivo y tierno con un compañero de profesión.
Aquellos que ya hayan asistido a alguno de los shows en Madrid han podido ver que en el segundo tema del setlist, Volverá, el rockero toca junto a un niño, quien lo da todo con la guitarra eléctrica y le hace de segunda voz esporádica al protagonista.
Este niño es Oli, el hijo mayor del artista Rulo (Raúl Gutiérrez), que con tan solo ocho años se atreve con un escenario tan grande. Con esta participación tan bonita, Dani Martín rinde homenaje junto al pequeño al hijo fallecido de su compañero de profesión, Andy, que murió hace unos meses con tan solo tres años.
Con este sentido tema, el artista y el hermano mayor del fallecido tienen muy presente a Andy con la música como intermediaria.