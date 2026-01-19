Las canciones más tristes para escuchar este Blue Monday: de Aitana a Dani Martín

El frío, las vacaciones de Navidad ya olvidadas, los propósitos del año sin empezar a cumplirse... Todo ello provoca que este lunes 19 de enero sea considerado el día más triste del año, aunque no exista evidencia científica que lo avale. Para potenciar aún más este sentimiento que recoge el Blue Monday, recopilamos ocho de las canciones más tristes de artistas como Aitana, Dani Martín, Adele o Ed Sheeran.

Aunque no sean las más escuchadas, las canciones melancólicas son una constante en las discografías de los cantantes. El desamor, la pérdida o la nostalgia son temáticas habituales entre aquellos artistas que recurren a la música para sanar emociones dolorosas.

El duelo es una etapa fundamental a la hora de superar un momento difícil, y el arte puede ayudar a quienes buscan consuelo en historias donde se vean reflejados. Por eso, desde Europa FM aprovechamos este Blue Monday para recuperar ocho canciones muy emotivas de estrellas como Taylor Swift, Ed Sheeran, Dani Martín o Aitana.

'All Too Well', de Taylor Swift (2012)

All Too Well es una de las canciones más aclamadas de Taylor Swift, tanto por la crítica como por el público. Y no es para menos, ya que se trata de una balada perfectamente construida y con resonancias internas —ay, esa bufanda...— que rememora capítulos nostálgicos de un amor pasado. La letra habla de la inmortalidad de los recuerdos y del dolor que provoca no ser capaz de olvidarlos. Aunque la versión de diez minutos también es estimulante, la original resulta más compacta.

"Yo podría estar bien, pero no lo estoy para nada", "Me contaste tu pasado, pensando que tu futuro era yo" o "Fue raro, estaba ahí, lo recuerdo todo muy bien" son algunos versos traducidos de All Too Well.

'All I Ask', de Adele (2015)

Adele es la indiscutible reina de las canciones tristes. La artista le canta al desamor como nadie, y más allá del éxito Someone Like You se encuentran baladas devastadoras como All I Ask. Este tema cuenta, desde la máxima vulnerabilidad, la última noche con alguien antes de separarse. Es un tema de lo más doloroso coescrito junto a Bruno Mars, y la británica eleva a la enésima potencia la emotividad de la letra con su prodigiosa voz.

"Si esta es mi última noche contigo / Abrázame como si fuera más que una amiga", "¿Qué pasa si nunca vuelvo a amar?" y "Dejaré mi corazón en la puerta" son algunos de los versos traducidos al español más tristes de All I Ask.

'Save Myself', de Ed Sheeran (2017)

Save Myself pertenece a la edición deluxe de ÷ (divide), aunque su melancolía poco tiene que ver otras canciones del disco como Castle on the Hill, Shape of You o Perfect. En esta composición, la voz de Ed Sheeran encuentra la compañía del piano para cantar sobre la falta de equilibrio entre el amor que da y el que recibe. Por eso, el británico llega a la conclusión de que tiene que cuidarse a sí mismo antes de priorizar al resto.

"Y todos los que me amaban simplemente me dejaron en el estante / Sin despedida / Así que antes de salvar a alguien más, tengo que salvarme a mí mismo", dice el estribillo traducido de Save Myself.

'Cómo me gustaría contarte', de Dani Martín (2020)

Dani Martín ha compuesto varias canciones a lo largo de su carrera sobre su hermana, que falleció a los 35 años. La última de ellas es Cómo me gustaría contarte, que forma parte de su álbum Lo que me dé la gana. Al ritmo de la guitarra, el madrileño le cuenta a Miriam todo lo que ha ocurrido desde su muerte: que El Canto del Loco se separó, que sus padres están bien, que en México cantan sus canciones...

"Cómo me gustaría robarte / Del sitio al que te fuiste" o "¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? / ¿Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar?" son los versos más sentimentales de este tema.

'G3 N15', de Rosalía (2022)

Si hay una artista que es capaz de cantar historias tristes más allá del desamor o la pérdida, esa es Rosalía, y así lo hizo con su aclamada canción G3 N15, dedicada a su sobrino Genís. En ella, la cantante se disculpa ante el pequeño por no haberlo visto crecer como le gustaría por su complicada vida de artista. El tema, además, se envuelve también de un entorno tóxico al que la catalana nunca llevaría al niño. La canción termina con un monólogo en catalán sobre dar prioridad a la familia.

"¿Me perdonarás lo que me he perdio'?", "Estoy en un sitio que no te llevaría / Aquí nadie está en paz entre estrella' y jeringuilla'" o "Y me toca estar donde no quiero estar" son algunas de las declaraciones cantadas que hace Rosalía en este tema de MOTOMAMI.

'In The Stars', de Benson Boone (2022)

Más allá de su éxito Beautful Things, Benson Boone compuso para el mismo disco su canción más melancólica: In The Stars, un tema dedicado a su bisabuela fallecida. "Es una de mis favoritas", dijo el estadounidense durante su concierto en el Mad Cool. "Hace unos años, alguien muy importante para mí se fue. Es un sentimiento con el que muchos os identificaréis. Dejar marchar a alguien es difícil. No importa qué lengua hables, pero todo el mundo se identifica con esta canción porque todo el mundo perderá algo o a alguien en su vida", dijo antes de pedir al público que no grabase con el móvil.

"Le estoy gritando a un Dios, no sé si creo en él / Porque no sé qué más puedo hacer" o "Todavía me aferro a todo lo que está muerto y desaparecido" son algunos de los versos traducidos más sentimentales de In The Stars.

'Música en el cielo', de Aitana (2025)

Con respeto a otros temas de Aitana como Cuando hables con él, Vas a quedarte y La última, seleccionamos Música en el cielo como una de las canciones más tristes de la discografía de la artista. Este tema de Cuarto Azul aborda la relación de la cantante con su abuelo José, quien falleció antes de que ella naciera, pero al que se siente conectada por la música. Un tema emocionante en el que la catalana lleva a otro nivel las baladas, dejando a un lado el amor romántico para volcar sus sentimientos en una pérdida que no vivió, pero que siente día a día.

"No sé si donde estás te llegarán las flores", "Esta canción la hice para ti / Aunque no sé si hay música en el cielo", "Espero que me esperes y que sea dentro de mucho tiempo" y "Cuando la gente me habla de Dios / Yo te veo a ti" son algunos de sus versos más desgarradores.

'Álex', de Nil Moliner (2025)

Aunque Nil Moliner suele ser pura alegría y optimismo con sus canciones, el artista muestra su lado más sentimental con Álex, uno de los adelantos de su disco NEXO. Por ello, merece una mención especial, pues el catalán ha querido poner en palabras lo que siente por la pérdida en el pasado de un amigo tras un accidente. "Es un homenaje a ese amigo y a toda la gente que nos ha dejado", contó en Local de Ensayo Europa FM. El tema comienza con el sonido de una ambulancia para trasladar al oyente a ese momento de desgracia, y su letra es una carta hacia Álex que recuerda momentos juntos a la vez que aquel trágico día que lo perdió.

"Enciéndeme la luz que nos faltó", "Hoy te he llamado, pero ya no estás en línea" y "Recuerdo las palabras que me dispararon / Ya no estás, nos has dejado" son algunos de los versos más emotivos de esta potente balada de Nil Moliner.