The National presenta ‘You had your soul with you’ y anuncia el lanzamiento de su nuevo trabajo 'I Am Easy To Find'

The National acaba de anunciar la publicación de su nuevo álbum 'I Am Easy To Find' , que se pondrá a la venta el próximo 17 de mayo y que ha presentado con su primer adelanto, 'You Had Your Soul With You' .

'Am Easy To Find', será el octavo trabajo de la banda estadounidense y la continuación del exitoso disco 'Sleep Well Beast', ganador de un Grammy. Se trata de 16 cortes que compondrán un total de 68 minutos de música donde encontraremos colaboraciones con Sharon Van Etten, Brooklyn Youth Chorus, Lisa Hanningan o Mina Tindle, entre otros.

Pero este lanzamiento no vendrá solo. The National lanzará un cortometraje de 24 minutos con el mismo nombre del álbum dirigido por Mike Mills y protagonizado por la oscarizada actriz Alicia Vikander. Esta película no tratará sobre el disco ni el disco sobre la película, según el propio Mills, "son dos proyectos hermanos que se roban mutuamente" que comparten la visión de lo que significa ser humano en 2019. Sin duda el proyecto más ambicioso de The National.

Tracklist de 'Am Easy To Find':

1. You Had Your Soul With You

2. Quiet Light

3. Roman Holiday

4. Oblivions

5. The Pull Of You

6. Hey Rosey

7. I Am Easy To Find

8. Her Father In The Pool

9. Where Is Her Head

10. Not In Kansas

11. So Far So Fast

12. Dust Swirls In Strange Light

13. Hairpin Turns

14. Rylan

15. Underwater

16. Light Years

La única fecha para poder disfrutar de The National en nuestro país será en el Mad Cool Festival, que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de julio.