Cuatro teorías sobre 'The Life of a Showgirl', el próximo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift ha vuelto a revolucionar el panorama musical con el anuncio de The Life of a Showgirl, su doceavo álbum de estudio que todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento. De hecho, y a pesar de algunas filtraciones, aún se desconoce la portada del disco o la lista de canciones. Sin embargo, la falta de información no ha impedido que los swifties ya estén debatiendo sobre diversas teorías.
Lo que se sabe
De momento, se sabe que The Life of a Showgirl estará dominado por el color naranja y que ya se puede adquirir de manera anticipada en la página web de Taylor Swift antes del 13 de octubre de 2025, una fecha que no corresponde con la del estreno. Sin embargo, todo apunta a que el proyecto verá a la luz a lo largo de 2025.
También parece confirmado que la artista ha cambiado de productor para The Life of a Showgirl. Después de trabajar con Jack Antonoff y Aaron Dessner durante ocho años, Swift vuelve a unirse a Max Martin, con quien creó éxitos como We Are Never Ever Getting Back Together, Blank Space o Shake It Off. Esta decisión parece indicar que el disco será eminentemente pop, tal y como lo fue 1989.
Las teorías
La primera parte de dos álbumes
Una de las teorías que plantean los fans de Taylor Swift es que The Life of a Showgirl podría ser la primera parte de dos álbumes relacionados; el segundo sería "The Death of a Star". Como prueba, @champagnedyke en X recuerda una declaración de la artista en su documental Miss Americana: "Vivimos en una sociedad donde las mujeres del mundo del espectáculo son desechadas en un cementerio de elefantes a los 35". Hasta el 13 de diciembre de 2025, la cantante tiene ahora mismo 35 años.
Un plan modificado
La teoría que más debate está generando en redes sociales hace referencia a que The Life of a Showgirl tendría que haber visto la luz después de Midnights (2022). Sin embargo, y debido a la ruptura de Taylor Swift con Joe Alwyn en 2023, la estadounidense habría decidido componer y estrenar The Tortured Poets Department (2024) antes de iniciar la etapa de The Life of a Showgirl. "Es una anomalía en sus planes", asegura @IrishInIsengard en X.
A pesar de los numerosos fans que están de acuerdo con esta posibilidad, otros la rechazan: "Las canciones de TTPD se escribieron y grabaron entre 2021 y 2023, y las de Showgirl, entre 2023 y 2024. Así que, por favor, dejen de hablar de esta teoría", comenta @tantaytay en X.
Una colaboración con Sabrina Carpenter
Entre todas, la teoría más factible sobre el doceavo disco de Taylor Swift apunta a una posible colaboración con Sabrina Carpenter. Los fans han rescatado una imagen que parece que formará parte de la estética de Man's Best Friend, el nuevo álbum de la autora de Espresso con estreno el próximo 29 de agosto.
En esa fotografía, compartida en redes sociales hace unos días, la cantante aparece tendiendo su ropa interior con una frase: "¡Ponte algo de ropa!". Esas mismas palabras fueron las que pronunció Taylor Swift para presentar a Sabrina Carpenter en un concierto de The Eras Tour en Nueva Orleans.
Aparte de esta conexión entre ambas artistas, esta fusión también estaría confirmada por las filtraciones que ha sufrido The Life of a Showgirl.
Otra colaboración con Ariana Grande
Aparte de Sabrina Carpenter, otro nombre que resuena es el de Ariana Grande. Al parecer, Taylor Swift habría dado me gusta a un tuit donde @acervoarii fantaseaba con una colaboración musical entre ambas artistas. Esta interacción de la autora de The Life of a Showgirl ha desatado la euforia entre sus seguidores, y muchos fans aseguran que una posible versión deluxe del disco podría incluir esta esperaba fusión.
Más allá de las teorías, los fans de Taylor Swift todavía tendrán que esperar algunos meses hasta descubrir The Life of a Showgirl.