Las cariñosas confesiones de Taylor Swift sobre Travis Kelce: "Es sobre lo que he estado escribiendo"

Podrá gustarte o no la pareja que hacen Taylor Swift y Travis Kelce, pero si algo no cabe duda es que su amor es puro y sincero. Durante la entrevista realizada a la artista en el pódcast de su novio, New Heights, la pareja no escatimó en gestos y palabras de cariño mutuo.

Entre los temas que trataron, hablaron sobre cómo se conocieron, lo que sintió Taylor Swift la primera que hablaron y la admiración que experimentó Travis al acudir al The Eras Tour. Pero si hay un momento que ha revolucionado las redes sociales, ha sido una confesión que Taylor hizo en relación con Travis y las canciones que lleva escribiendo durante toda su carrera.

Según revelaron en la entrevista, la forma en la que Travis trató de acercarse a Taylor fue algo inusual, casi de película romántica, algo que causó un gran impacto en la cantante.

El amor que Taylor siempre soñó

"Si este hombre no está loco, esto es algo sobre lo que he estado escribiendo, queriendo que me pasara desde que era una adolescente". Con estas palabras, Taylor definió lo que pensó cuando Travis Kelce trató de hacer lo imposible para conocerla, causando un revuelo entre sus fans que cayeron rendidos ante el amor profesado por la pareja.

Esta forma de tratar de presentarse, fue vista como un gesto gracioso a ojos de Taylor, incluso lo relacionó con la forma que tienen de declararse en las películas de amor.

Y es que Travis dio todo un "berrinche de hombre" cuando asistió a uno de los conciertos de Taylor Swift en el The Eras Tour, en el cual se sintió "hiptnotizado" y "cautivado", pero sobre todo con el deseo "de querer conocerla". Tanto fue así que quiso darle uno de sus frienship bracelets con su número, e intentó lograrlo por todos los medios.

Fuera como fuese, él quería conseguir un meet and greet exclusivo, e incluso trató de llegar hasta el camerino de Taylor gracias a que conocía a la mujer encargada del ascensor. Sin embargo, por algún motivo no se acercó a los encargados de la dirección del evento, así que perdió su oportunidad. No fue hasta que Taylor vio un capítulo de su pódcast en el que hablaba sobre ello cuando se enteró de todo lo sucedido.

Sus primeras impresiones

Después de comprobar que en realidad "no estaba loco", se dio cuenta de que estaba tratando de conocerla "de una forma muy natural, muy pura y muy normal". Además, algo que quiso resaltar sobre él en la entrevista es la manera en la que la hacía reír fácilmente y que no juzgaba a la gente, ni siquiera a ella por no conocer nada sobre su mundo.

En palabras de Taylor, Travis es "como un signo de exclamación humano" o "un botón de mejora de color". En otras palabras, es una de esas personas que te ensalza, que te mejora, que hace que tu vida sea mejor a su lado y llene tus días de alegría.

Por su parte, Travis también compartió algunas palabras bonitas sobre cómo le había hecho sentir Taylor Swift durante su primer encuentro. Sintió como si "la conociera desde siempre" y la primera vez que habló con ella fue "la conversación más sencilla que ha tenido".