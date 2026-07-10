'OT USA' censura parte de 'Superestrella' en su segunda noche de gala 0

Por primera vez en la historia Operación Triunfo cruza el charco. Esta semana ha dado comienzo la primera edición de OT USA, con una gala 0 dividida en dos partes. Después de la primera emisión el miércoles 8 de julio, donde se seleccionaron a los primeros ocho concursantes, anoche pudimos conocer a los otros ocho elegidos para entrar a la Academia americana. Aunque en redes sociales, la protagonista de la segunda noche del talent fue Aitana y su hit Superestrella.

Después de que Olivia Bay interpretase la canción en la última edición española, Superestrella ha vuelto a sonar en el concurso, aunque esta vez en Estados Unidos, donde Carla la eligió como carta de presentación en la primera gala. Sin embargo, los espectadores se dieron cuenta de que había algo extraño en la versión: la televisión americana censuró las palabras malsonantes “fuck” y “mierda” de la canción, dejando un silencio en medio de las frases.

El veto a estas palabras se debe a que la ley federal estadounidense prohíbe el uso de lenguaje malsonante en la televisión abierta entre las 06:00 horas y las 22:00, franja de protección de menores, y el concurso se emite a las 19:00 horas. En España, además de no existir ninguna legislación específica que regule el uso de palabrotas en la televisión, OT se ha emitido siempre sobre las diez y media, por lo que nunca ha entrado en lo que se considera horario infantil.

Bisbal reacciona a la acutación de 'Superestrella'

David Bisbal ha querido regresar al formato que le vio nacer como jurado de OT USA. El de Almería, que además es amigo de Aitana, no pudo evitar bailar, sonreír y disfrutar durante la actuación de Superestrella y su reacción tan espontánea se ha convertido en uno de los momentos más virales de la noche.

Amalia, la española que ha entrado en OT USA

Bisbal no es el único español que forma parte de la primera generación de OT USA. Entre los ochos concursantes elegidos en la gala del miércoles se encuentra Amalia, una joven madrileña que, tras cumplir los 18 años, no dudó en cruzar el Atlántico para poder presentarse al concurso. Amalia conquistó al jurado y al público con su interpretación de Over The Rainbow, de Ariana Grande y ya se ha ganado el cariño de muchos seguidores españoles que ya la denominan como “Amalia de España”.