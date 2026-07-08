Travis Kelce confiesa cuándo le pidió matrimonio a Taylor Swift: "Estuve planeando cómo iba a conseguir que quisiera casarse conmigo"

Casi una semana después de que se dieran el "sí, quiero", no deja de salir nueva información sobre la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce. El jugador de fútbol acaba de confesar en su podcast New Heights cuándo le pidió la mano a la superestrella del pop.

Aunque algunos fans ya lo sospechaban, Kelce acaba de confirmar que la pedida tuvo lugar después de terminar de grabar el capítulo de New Heights que grabaron juntos y en el que Swift anunció The Life of a Showgirl. "Durante la grabación estuve todo el rato planeando cómo iba a conseguir que esta mujer se quisiera casar conmigo al acabar esto", ha contado en el podcast, donde además afirma que el episodio junto a su ahora mujer es uno de sus favoritos de la temporada.

Según informó Page Six, un equipo profesional decoró el jardín trasero de la casa de Kelce mientras la pareja se entretenía grabando el capítulo del podcast. Al acabar, el futbolista guio a la cantante hasta al patio y fue entonces cuando hincó la rodilla. La pedida tuvo lugar a mediados de agosto, tal y como lo confirmó el padre de Kelce, y la pareja esperó dos semanas para anunciarlo en redes sociales.

Una boda muy íntima y multitudinaria

Casi un año después de este momento, la pareja pasó por el altar el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden, una ubicación peculiar pero que se adecuaba a la perfección a los requisitos de la ceremonia: un espacio lo suficientemente amplio para acoger a más de mil invitados y con mucha privacidad.

Aunque los fans esperan impacientes a que la pareja se pronuncie en redes sociales, a lo largo de esta semana hemos ido conociendo algunos detalles sobre la “boda real estadounidense”. Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia, en la que los novios pronunciaron unos emotivos votos de 20 minutos cada uno. Tanto Taylor Swift como Travis Kelce vistieron trajes de Christian Dior y entre los invitados se encontraban celebrities como Jack Antonoff, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Gigi Hadid y Paul McCartney, quien cantó I Wanna Hold Your Hand durante el banquete.