Rosalía podría a actuar en los MTV VMAs siete años después de su histórico show de 2019

Como cada año, los MTV Video Music Awards darán el pistoletazo de salida a la nueva temporada de premios musicales. Como es habitual, la gala contará con varias actuaciones y todo apunta a que Rosalía podría ser una de las artistas que cantará durante la ceremonia.

Los fans de la catalana llevan días especulando sobre esta noticia, y parece que los rumores cada vez tienen más fuerza ya que la agenda de Rosalía se encuentra completamente despejada para el 27 de septiembre, día que se celebra la gala en Los Ángeles. El LUX Tour, que iba a concluir el 3 de septiembre en Puerto Rico, se extenderá dos semanas más y estará los días 9, 14 y 16 de septiembre en Estados Unidos para celebrar los conciertos que tuvo que cancelar por motivos familiares en junio. De esta manera, solo tendría que estirar una semana más su estancia en el país para acudir a la gala.

La relación de Rosalía con la gala de MTV Video Music Awards comenzó hace siete años, cuando la catalana se convirtió en la primera, y hasta el momento única, artista española en ganar dos galardones, gracias a su colaboración junto a J Balvin, Con Altura que se llevó el premio a Mejor Vídeo Latino y Mejor Coreografía. Aunque el mayor éxito de la noche fue su histórica actuación, que acumula 30 millones de visitas en YouTube, y con la que conquistó al público estadounidense.

Desde entonces, la artista ha estado nominada a seis premios más, ganando dos de ellos: Mejor Video Latino por Me vas a olvidar, junto a Billie Eilish, y Mejor Edición por Saoko en 2022. Tras el innegable éxito de LUX, no sería de extrañar que Rosalía añadiese más estatuillas a su colección el próximo 27 de septiembre.

Otras artistas que podrían actuar en los VMAs

Rosalía no es el único nombre que suena entre las posibles actuaciones de los MTV VMAs . En redes sociales, fans y portales de música apuestan por artistas como Ariana Grande, Cardi B, Charli XCX, KATSEYE y Olivia Rodrigo. Sin embargo, tendremos que esperar todavía unas semanas para conocer la lista real de actuaciones, ya que la cadena suele anunciarlos en el mes de agosto.

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La gala tendrá lugar el 27 de septiembre y regresará a la costa Oeste: después de siete años celebrándose en el Estado de Nueva York, esta vez tendrá lugar en Los Ángeles. Los premios comenzarán a las 20:00 horas ET, 2:00 de la madrugada en España, y en Estados Unidos se retransmitirá a través del canal de MTV y la CBS.

Todavía se desconoce los nominados a los premios, aunque resuenan nombres como Taylor Swift, Harry Styles, Ariana Grande y Olivia Rodrigo, entre otros. Sin embargo, habrá que esperar al mes de agosto para conocer todas las nominaciones de los VMAs.