Ayuso asegura que cerrarán más zonas de Madrid por los rebrotes de coronavirus: "No hay nada que celebrar"

Isabel Díaz Ayuso: "No descarto restringir la movilidad en otras muchísimas zonas, esto no tiene que ver con ser ni ricos ni pobres" / Efe

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que la comunidad estudia aumentar las restricciones a otras áreas de Madrid debido al aumento de casos de COVID-19 en la capital.

Isabel Díaz Ayuso ha afirmado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, que se plantean aplicar medidas más restrictivas en la Comunidad de Madrid para tratar de frenar los rebotes, ya que -asegura- "no tiene sentido aplicar medidas en algunas zonas y no hacer medidas adicionales en otras".

"Me sabe mal que cierren los bares de Vallecas o Usera a las diez, mientras la gente está de copas en Chamberí", ha comentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, al tiempo que descarta que las restricciones hayan sido aplicadas por estigmatizar a ciertos barrios o ciudadanos: "No tiene que ver con ser ricos ni pobres" ni "con ser de unos distritos o de otros", sino en base a los test serológicos que se han realizado durante el verano y que han demostrado que en esas zonas hay un mayor número de contagios -1.000 casos por cada 100.000 habitantes-: "Yo soy política, no sanitaria".

"Esto no va por barrios por una cuestión de estigmatizar a ciudadanos, sino de evitar el virus y ahí donde tengamos que actuar lo haremos", subraya.

MÁS CIERRES EN MADRID

Díaz Ayuso confirma así que no descartan aplicar medidas restrictivas a otras áreas de la Comunidad, pero asegura que antes "están estudiando" el resultado en las 37 zonas básicas de salud donde ya se han aplicado las medidas.

"No podemos permitirnos estar ahora celebrando lo que no se puede celebrar. No hay nada que celebrar", ha señalado en declaraciones a Onda Cero, haciendo además referencia a los rebrotes detectados en los entornos familiares o reuniones de amigos, bodas o eventos donde la gente ha relajado las medidas de seguridad para evitar contagios. Asegura que para ella "el principal problema es esa confianza que hemos llevado a las casas, a las familias".

Carlos Alsina recuera las palabras de la propia Ayuso que aseguraba en declaraciones que "decretar el estado de alarma en Madrid sería la muerte de la economía madrileña", y le pregunta si de llegar a un nuevo confinamiento "¿Se plantearía presentar la renuncia como presidenta?", a lo que Ayuso ha eludido responder directamente recordando la importancia de evitar llegar a ese punto "por todos los medios".

Díaz Ayuso asegura además que se alegra de que se haya producido la reunión con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que hubo "entendimiento", aunque ha reconocido que le hubiera gustado que el encuentro hubiera tenido lugar antes.