Coldplay y Selena Gomez cantan juntos 'Let Somebody Go'

Aún hay que esperar unos días para escuchar la colaboración entre Coldplay y Selena Gomez, que saldrá, justamente, unos días antes de que se ponga a la venta 'Music of the Spheres', el 15 de octubre.

Si hay un grupo que ha captado la atención de los medios durante los últimos meses (al margen de BTS) ese, sin duda, ha sido Colplday. Después de una campaña repleta de misterio, donde se habían inventado hasta un idioma alienígena para promocionar su nuevo disco, la espera llegará a su fin el próximo 15 de octubre. Marquen la fecha con un color bien llamativo, porque el 15 se pondrá a la venta Music of the Spheres.

Ya han pasado dos años del álbum Everydat Life, que salió en noviembre de 2019, demasiado tiempo sin que la banda británica sacara nuevo material musical. Aunque esa es una verdad a medias, porque, por suerte, durante los últimos meses nos han ido llegando adelantos y colaboraciones, como el temazo que es Higher Power y My Universe, la canción interpretada junto a los chicos de BTS. Y, ahora, es Selena Gomez la que ha confirmado unirse a la banda para cantar Let Somebody Go, su nuevo sencillo.

Como era de esperarse, los fans no han tardado en inundar las redes con muestras de apoyo a esta sorpresiva colaboración. Desde luego, Chris Martin sabe muy bien cómo generar expectativa entre sus seguidores.