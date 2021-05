Higher Power es el nuevo single de Coldplay. Una canción nacida en pleno confinamiento que la banda británica ha querido estrenar de una forma muy espacial.

Lo ha hecho el astronauta Thomas Pesquet desde la Estación Espacial Internacional donde se desarrolla la Misión Alfa. Se ha encargado de dar el pistoletazo de salida al estreno de la canción aquí en la Tierra.

El estreno de la canción, de la que que llevaban semanas dando extrañas pistas en redes sociales y para cuyo lanzamiento la banda creó el proyecto Alien Radio, que aún sigue siendo un misterio, se ha hecho de esta curiosa manera porque la canción pretende que sirva para "encontrar al astronauta que hay en cada uno de nosotros".

Higher Power ha sido creado por el compositor sueco Max Martin, un reputado músico denominado por Coldplay como "una verdadera maravilla del universo" y que no tiene ningún vínculo familiar con el vocalista de la banda Chris Martin a pesar de compartir apellido.

La llegada de Higerh Power se produce cuando Coldplay se encuentra inmersa en la producción de su próximo disco, el noveno de su carrera. Álbum que ha sido grabado durante los meses de pandemia y que según el diario británico The Sun llevará por nombre el título de Music Of The Spheres (Música de las esferas). Lo que no se sabe es si esta canción formará parte de la lista de temas del nuevo trabajo.

Coldplay en los Brit Awards

La presentación oficial en directo de Higher Power será durante la gala de los Premios Brit Awards, que se celebrarán en Londres el próximo 11 de mayo.

Coldplay será el primer grupo que actúe sobre los escenarios de los premios de la música británicos en una gala que estará marcada por grandes medidas de seguridad debido al coronavirus y que también contará con las actuaciones de Dua Lipa, Arlo Parks, Griff y Olivia Rodrigo.

LETRA DE 'HIGHER POWER' DE COLDPLAY

Sometimes I just can't take it

Sometimes I just can't take it

And it isn't alright

I'm not going to make it

And I think my shoe is untied

I'm like a broken record

I'm like a broken record

And I'm not playing right

Just wanna go up higher, can we?

Till you tell me I'm a heavenly photo

Hold tight (hold tight)

Come on (come on)

Come on (come on)

Woah

Come on (come on)

Come on (come on)

Don't let go

Hold tight (hold tight)

Hold tight (hold tight)

Woah

It's alright, it's alright

You said

Woah

It's alright, it's alright

You said

I've got my hands up, shaking just to let you know

That you've got a higher power

Got me singing every second

Dancing every hour

Oh, yeah

You'vе got a higher power

And you're rеally someone

I want to know

Oh

This boy is electric (ooh)

This boy is electric and you're sparkling like

The universe connected

And I'm buzzing

Night after night after night

This joy is electric

This joy is electric and you're circuiting through

I'm so happy that I'm alive

Happy I'm alive at the same time as you

'Cause you've got a higher power

Got me singing every second

Dancing every hour

Oh, yeah

You've got a higher power

And you're really someone

I want to know

Oh

(I wanna know, oh)

You've got

Yeah you've got a higher

You've got

Yeah you've got a higher

You've got

Yeah you've got a higher

You've got

Oh

You've got

Oh you've got a higher

You've got

Yeah you've got a higher

You've got

Oh you've got a higher

My hands up, shaking just to let you know that

You've got a higher power

Got me singing every second

Dancing every hour

Oh, yeah

You've got a higher power

Once in a lifetime

I'm going a million miles an hour

And for so long

I've been down on my knees

To your love song

Floats me over and over

For so long

I've been down on my knees

To your love song

Floats me oh

Oh

