Pharrell Williams intenta vender su casa

Te interesa The Weeknd cambia de casa: así es la mansión de 70 millones que se ha comprado en Los Angeles

Pharrell Williams no parece tenerlo claro con la venta de su casa y es que, desde que la adquirió en 2015, no ha parado de dar vueltas sobre si quedársela o venderla. El artista se compró la propiedad que está situada en Los Ángeles por unos siete millones de dólares, pero no tardó mucho en ponerla a la venta por 11. ¡Ay! El bueno de Pharrel quería jugar con eso de la especulación inmobiliaria y no le salió bien.

Después de aquella intentona, Pharrell la sacó del mercado, pero arremetió con una nueva oferta. Esta vez, le puso un valor de nueve millones de dólares, ¿qué creéis que ocurrió? Que nadie picó.

El músico, que se hizo famoso en 2013 con su tema Happy, parece que no se rinde y vuelve a colocar la mansión por nueve millones, de nuevo. ¿Encontrará finalmente un comprador para su casa?