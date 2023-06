La Policía Local de Murcia pide disculpas a Rocío Saiz y abre un expediente disciplinario al inspector que interrumpió su concierto

La Policía Local de Murcia ha emitido un comunicado la mañana de este martes donde pide disculpas a la cantante Rocío Saiz, cuyo concierto fue interrumpido el pasado sábado en la fiesta del Orgullo de Murcia por un inspector al que este cuerpo ha abierto un expediente disciplinario.

El cuerpo de la policía de la localidad ha aclarado que el inspector, cuya identidad no ha sido facilitada por el momento, "actuó por iniciativa propia, siendo su actuación no correcta y no informando en ningún momento de su intervención a la cadena de mando", informa en un comunicado.

Lo hizo en una fiesta del Orgullo en el que la Policía Local "siempre pretendió que transcurriera con total normalidad".

La artista de 31 años ha publicado un tweet este martes adjuntando la foto del comunicado policial y añadiendo el siguiente texto:

"Ha ganado la coherencia. Lo único que me gustaría con esto es hacer una autocrítica de que este tipo de actitudes pasan constantemente. Que también hay policías maravillosos y ensucian su trabajo. Que necesitamos espacios seguros y que estamos hartas de machismo y abuso de poder".

Por último, el comunicado la Policía Local de Murcia ha querido dejar constancia de que es una institución sensibilizada con el colectivo LGTBIQ+, y que colabora estrechamente con Gaylespol, la asociación de policías LGTBI+ que tiene el compromiso de visualizar la diversidad dentro de los cuerpos policiales, garantizar los derechos de todo el colectivo LGTBI y de luchar contra el odio y la discriminación hacia toda persona.