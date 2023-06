La policía irrumpe en el concierto de Rocío Saiz por quitarse la camiseta en Murcia

"Me dijeron que o me ponía la camiseta o me iba esposada", denunció la artista Rocío Saiz, que fue obligada a taparse el pecho durante su concierto en Murcia. La policía le pidió la documentación nada más bajar del escenario.

Lo que tenía que ser una fiesta reivindicativa con motivo de las Fiestas del Orgullo 2023 terminó en indignación.

Este sábado la policía detuvo el concierto de la cantante Rocío Saiz en Murcia cuando la artista procedió a despojarse de la camiseta durante una de sus canciones, un gesto que lleva realizando durante los últimos 10 años, tal y como la agraviada ha afirmado.

Saiz ha denunciado en su cuenta de Twitter el trato que las autoridades tuvieron sobre ella. "La Policía ha parado el concierto. No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada", ha explicado la artista, a la que una persona de la organización cubrió con una bandera LGTBI.

"Ha venido el 'inspector' a buscarme a la calle para esposarme, diciéndome que había incumplido no sé cuántas leyes. Y le he preguntado: '¿Si fuera un hombre me estarías denunciando?'. Y me ha contestado rotundamente: 'No'", proseguía la cantante.

"Me llevaré una denuncia. Además, me ha dicho el policía: 'Esto es lo que habéis votado'. Y tiene razón, el problema no es él. Es lo que habéis votado", reivindicaba.

El vídeo del momento ha corrido como la pólvora en las redes sociales, despertando una gran indignación entre la comunidad LGTBI.

Incluso el exedil del Ayuntamiento de Murcia, Sergio Ramos Ruiz, ha apoyado a la cantante. "La muy cuestionable normativa sobre escándalo público nunca puede operar en un espectáculo artístico", ha expresado.