La Policía Local y la Fiscalía de Murcia abren investigaciones al agente que exigió a la cantante Rocío Saiz que se pusiera la camiseta en el Orgullo

Con motivo de las fiestas del orgullo 2023, que comenzaron el pasado fin de semana, la cantante y DJ Rocío Saiz daba un concierto en Murcia el pasado sábado. Mientras cantaba Como yo te amo, de Rocío Jurado, la artista se quitó la camiseta y acto seguido, un agente de la Polícia Local paró el bolo y obligó a la DJ a ponerse la camiseta. Este lunes, la Fiscalía de Murcia abre una investigación al agente implicado por los posibles hechos imputables, y la policía de Murcia abre una investigación interna.

Fiel defensora del colectivo y reivindicadora de su libertad en todas sus actuaciones, Saiz no tardó en informar del suceso a través de su perfil en redes sociales, donde publicó una reacción a lo ocurrido.

"Ojalá no tuviera que hacer esto otra vez. Pride de Murcia, en la misma canción de siempre donde me quito la camiseta desde hace 10 años, la policía ha parado el concierto. O me ponía la camiseta o me iba esposada. Me he vestido, hemos terminado el concierto por respeto al público y al bajar las escaleras el policía me ha pedido la documentación. El público y la organización (Gracias de verdad por todo vuestro cariño) se han puesto en el medio", cuenta el texto.

Nada más bajarse del escenario, la policía le pidió la documentación a la cantante. "Ha venido el 'inspector' a buscarme a la calle para esposarme diciéndome que había incumplido no sé cuantas leyes y que me abría un atestado policial.(Gritándome claro) [...] Y me denunciaba por enaltecimiento del orden. Exhibicionismo. Y desacato a la autoridad. No sé si ha vuelto la de la homosexualidad y vagos y maleantes, pero seguro que sí. Le he dicho: ¿tienes hijas?:sí'. Y le he dicho, '¿si fuese un hombre me estarías denunciando?': 'No'. Porque si lo hace un nombre no es ilegal. Y a mis hijas no les dejaré hacer algo que vaya en contra de la ley".

Tras conocer la apertura de este expediente para abrir una investigación interna por parte de la Policía Local, la cantante ha reaccionado nuevamente en sus redes sociales. "Que asuman que ha sido un abuso de poder es la mayor felicidad que puedo tener después de la humillación que sufrimos por parte de este señor", ha remarcado la artista.

Rocío no para de compartir en sus stories de Instagram su emoción al ver la respuesta por parte de las autoridades, haciéndose eco de todos los medios que han publicado lo ocurrido. En ellas acompaña pantallazos de titulares con comentarios como "¡Estamos ganando!", "No van a acabar con nuestros derechos. No vamos a retroceder. Estoy llorando de emoción".

Pero las publicaciones de satisfacción se alternan con comentarios en el post de la cuenta de la artista en los que muchos perfiles la insultan.

El agente "actuó por su cuenta"

Según han informado fuentes de la Policía Local de Murcia, la intervención del agente no obedeció a "ninguna instrucción política" y éste en todo momento "actuó por su cuenta".

Así, han señalado que el Cuerpo está "muy sensibilizado" con este colectivo y que "nunca se ha querido perturbar el derecho de nadie". De hecho, han recordado que el pasado mes de marzo celebraron una jornada sobre el papel de la mujer en la policía e invitaron a Gaylespol, una Asociación de Policías LGTBi+.

Apoyo en redes sociales

La política y activista de los derechos LGBT Carla Antonelli ha dejado claro su rotundo apoyo a Saiz. Tras explicar lo ocurrido en sus propias redes y dar voz a la cantante, ha continuado en un hilo de Twitter: "Que vuelva la cordura a este país porque la deriva es el fascismo".