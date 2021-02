Quique San Francisco, ingresado en el hospital Clínico de Madrid por una neumonía bilateral severa

El pasado 23 de enero, Enrique San Francisco -de 65 años-, tuvo que suspender su espectáculo humorístico 'La penúltima', que iba a tener lugar en el centro Muxikebarri de Getxo, debido a "problemas de salud", según los organizadores del evento.

El actor se encontraría ahora ingresado en el hospital Clínico de Madrid debido a una neumonía bilateral severa, según informa el diario Diez Minutos. De momento no ha trascendido si se trata de un caso de coronavirus.

.

LA POLÉMICA VIDA DE QUIQUE SAN FRANCISCO

.

El mítico actor siempre ha estado rodeado de polémica, como comentaba en la serie que protagonizó en Flooxer, titulada 'Follow San Francisco', un docu-reality que nos acercaba a la figura de Quique, contada por él mismo.

También hemos podido verle en varios programas de televisión, y más de una ocasión en El Hormigero con Pablo Motos, quien le tiene un cariño especial al actor, y no duda en demostrarlo. Así, ambos nos han dejado momentos muy emotivos como este en plató recordando los mejores momentos del actor; o cuando Pablo le hizo un regalo muy especial a Quique para su colección de navajas:

play

play

"Me tachan de drogadicto, juerguista y mujeriego. Y todo es verdad", comentaba entonces el actor, al que apenas habíamos visto en televisión desde el terrible accidente de tráfico que sufrió en 2002, cuando iba en moto, y que apunto estuvo de quedarse en silla de ruedas.

Durante una entrevista a la revista 'Interviú', el actor hablaba sin tapujos de las drogas y de cómo tuvo que apartarse de los escenarios: "Porros fumé toda la vida, pero lo malo fue el caballo y la coca. Por el caballo hice una pasada y me fui; si no, no estaba aquí. Esto duró unos cuatro años durante los que trabajé muchísimo menos. Todo me tocaba los cojones".

A los problemas con las drogas y la salud, se sumaron los problemas económicos. Hace solo dos años confesaba en televisión que había perdido su casa y vivía en una habitación de un hotel.

Ahora, preocupa la evolución que pueda tener esta neumonía bilateral que le ha llevado al hospital Clínico.