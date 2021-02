"Pensé que por ser joven no lo iba a coger", el mensaje de una joven de 14 años ingresada en la UCI con coronavirus

María, una adolescente de 14 años, ha estado ingresada en la UCI con neumonía bilateral tras contagiarse de coronavirus. Afortunadamente ya está en casa, pero ha querido dar un mensaje a otros jóvenes para que no piensen que por la edad no se pueden contagiar o que vayan a pasarlo de forma asintomática.

María es una joven de 14 años que ha estado ingresada en la UCI por la neumonía bilateral que le ha provocado el coronavirus. Su madre, limpiadora del Hospital de Santa Lucía (Murcia), se contagió en el centro sanitario, contagiando después a toda su familia.

Contra todo pronóstico, los padres de la mujer, con 84 años, fueron los que mejor pasaron la enfermedad, prácticamente de forma asintomática. Incluso su marido, que tiene patologías previas, le afectó menos la enfermedad que a ella o a su hija María.

A pesar de que madre e hija tengan sobrepeso, los médicos les han asegurado que la obesidad no ha tenido nada que ver con la forma en la que les ha atacado la enfermedad: "Gracias a Dios ella con obesidad ha salido, y su compañera de habitación que pesa 50 kilos sigue ingresada con una neumonía grave por Covid. El Covid y la neumonía no te dan por estar gordita", explica la madre.

play

"No voy a hacer apología de la gordura, la gordura no te ayuda (...) Pero en este caso no ha tenido nada que ver. Y se lo quiero dejar muy claro a los jóvenes para que no piensen que por no estar gordos o no tener patologías no se van a contagiar", añade.

Por su parte, María asegura que lo pasó muy mal cuando estuvo en aislada en la UCI sin tener contacto con nadie. Y quiere aprovechar su experiencia para mandarle un mensaje a otros jóvenes como ella:

"Yo me pensaba que por ser más joven no lo iba a coger, y que si me contagiaba podría pasarlo asintomático o incluso no pasarlo, pero esto es como te toque. Te puede tocar asintomático con patologías o no tener patologías y estar bien".