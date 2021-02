El precioso guiño de Nuria Roca a Pablo Motos en 'El Hormiguero', ¡que hace historia con su entrevista a Susanna Griso! 

Este martes Nuria Roca se ponía al frente de El Hormiguero para sustituir a Pablo Motos, que ha tenido que quedarse en casa tras recibir un resultado positivo en una prueba PCR. Ya antes, el lunes, Roca se había puesto al frente del programa por el contacto con un positivo del presentador, y tras varios test y una pequeña confusión, Motos confirmaba su resultado positivo con un vídeo en las redes sociales.

Tras recibir dos resultados negativos, Pablo Motos se sometía a "una PCR de cadena larga" en la que finalmente había "dado positivo", por lo que debía respetar los protocolos de seguridad y los Servicios de Salud.

EL DETALLE DE NURIA ROCA CON PABLO MOTOS

En su segundo día consecutivo al frente del programa, Nuria Roca quiso seguir una tradición de su presentador y eligió un look compuesto por una camisa blanca y un pantalón negro prácticamente idénticos a los que había llevado la noche anterior en su debut al frente del programa. Así, Roca continúa con una de las costumbres más conocidas de su jefe: utilizar siempre trajes muy similares entre sí.

La mañana del miércoles la presentadora se despertaba con un detalle de su 'jefe' para darle la enhorabuena por el dato de la noche. El Hormiguero con Susanna Griso se colocó como la quinta emisión más vista de la historia del programa, con 3.8 millones de espectadores.

SUSANNA GRISO SE SINCERA

Nuria Roca recibía en el plató de El Hormiguero a la presentadora Susanna Griso, que aprovechó para hablar tanto de su vida personal como de su vida laboral.

La presentadora de Espejo Público relataba sus impresiones sobre esta época tan incierta y llena de restricciones que nos ha tocado vivir. "Lo que me alarma ahora mismo es que las nuevas cepas cada vez afectan a personas más jóvenes y la economía es un problema grave. No tengo miedo porque no tengo padres ni personas mayores a mi cargo. Y mis hermanos, los que son más mayores, están en Barcelona y no he tenido contacto casi con ellos. Yo tengo hijos pequeños y entonces no he estado asustada porque en casa no había nadie con riesgo", explicaba a la vez que aseguraba que echaba de menos la antigua normalidad.

"Lo que más hecho de menos es la conexión con los compañeros, la cercanía, las reuniones normales... Hacer un programa con las condiciones que tenemos es muy difícil", señalaba.

UNA ENTREVISTA DE RÉCORD

El programa presentado por Nuria Roca marcó un récord como quinta emisión mas vista en los quince años de historia del programa. Más de 3.8 millones de espectadores se sentaron frente al sofá para escuchar a estas dos damas de la televisión en Antena 3.

Los programas más vistos de El Hormiguero han sido los protagonizados por Amaia y Alfred (3.983.000), Santiago Abascal (4.049.000), Bertín Osborne (4.172.000) e Isabel Pantoja (4.783.000).