Rihanna relanza sus discos en vinilos de colores con el nombre RihIssue y, para la ocasión, lo hace de rubia. Sí, Rihanna aprovecha la ocasión para volver a lucir la melena rubia. La colección, conformada por Music of the sun (2005), A girl like me (2006), Good girl gone bad (2007), Rated R (2009), Loud (2010) Talk Talk Talk (2011), Unapologetic (2012) y Anti (2016), ya está disponible. De hecho, la edición en color rojo ya se ha agotado.

El precio para obtener cada uno de los discos reeditados en vinilo cuesta, aproximadamente, entre 100 y 140 dólares (lo que serían uno 85 y 120 euros).

No obstante, lo que los seguidores de la cantante de Barbados quieren es que vuelva a los escenarios con material nuevo. Durante los últimos años, Rihanna ha explotado su faceta de empresaria y ha convertido su marca de lencería, Savage x Fenty, diseñada para todos los cuerpos, es un verdadero éxito. Pero sus fans quieren que saque un nuevo disco y esto de la reedición en vinilos de colores está bien, pero ¿cuándo tendremos un nuevo disco?