El emotivo homenaje a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs

La gala de entrega de los premios MTV VMAs es uno de los momentos más destacados del año en la industria musical, con toda la atención y focos dispuesto para disfrutar de la entrega de galardones y actuaciones de las estrellas pop más rutilantes del momento.

En la edición de 2025, artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter o Tate McRae han sido algunas de las flamantes ganadoras en las diferentes categorías, con todos los asistentes a la ceremonia vitoreando sus logros. Sin embargo, durante unos minutos, el icono del heavy metal recientemente fallecido Ozzy Osbourne ha robado el protagonismo a los laureados artistas.

Lo ha hecho a través del homenaje que han llevado a cabo otros artistas referentes del género como Steven Tyler, Joe Perry, YUNGBLLUD y Nunu Bettencourt, que se han unido en un emotivo tributo al líder de Black Sabbath tras una introducción en la que se ha recordado las aportaciones e innovaciones en la historia de la música que impulsó El Príncipe de las Tinieblas.

"Quisiera estar esta noche celebrando el viaje musical de mi papá, estoy seguro de que estaría feliz de que tantos músicos sigan su legado", comentó su hijo, Jack Osbourne, a través de un vídeo proyectado en directo.

Ya sobre el escenario, el primero de los artistas invitados al tributo fue la joven estrella del rock YUNGBLUD junto al guitarrista Nunu Bettencourt, uno de los nuevos artistas favoritos de Osbourne, interpretando los clásicos Crazy Train y Changes. Una actuación que dio paso a una de las colaboraciones más destacadas de los últimos años en el heavy metal, ya que los legendarios Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith se sumaron al homenaje para cantar Mama, I'm Coming Home.

Una actuación que emocionó a todo el UBS Arena de Nueva York y que incluso dejó atónita a la Ariana Grande, que no podía disimular su asombro ante la interpretación de la que estaba siendo testigo.