¿Qué puedo hacer y qué no? Así son las nuevas restricciones por el coronavirus en Madrid y otros 9 municipios

Tras semanas de desencuentros con el gobierno madrileño, el Ministerio de Sanidad ha desbloqueado las restricciones a la movilidad en Madrid y otros nueve municipios de la región al obtener el apoyo de trece Comunidades Autónomas a su plan de medidas para frenar los contagios de COVID-19.

El acuerdo, adoptado este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, se ha plasmado en una orden ministerial publicada este mismo jueves 1 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, Comunidad de Madrid considera esta decisión "jurídicamente no es válida" al no haber sido tomada por consenso.

Durante la sesión en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que acudirá a los tribunales para recurrir la resolución calificándola de "alegal": "Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí, iremos a los tribunales como ya hicimos con el pase de fase para defender los intereses de los madrileños", porque si no avisa Ayuso volveremos "a esas colas del hambre que ustedes multiplican por defecto".

Los criterios para aplicar estas nuevas restricciones pasarían por una incidencia de contagios superior a 500 por 100.000 habitantes en 14 días, 10% de positivos en las PCR realizadas, y ocupación superior al 35% de las UCI. Algo que se aplicaría actualmente a Madrid y otros 9 municipios de la región.

La Comunidad de Madrid tiene ya 45 zonas restringidas, pero estas nuevas medidas afectarían al 82% de la población de la Comunidad.

¿Qué se puedo hacer y qué no en caso de aplicar estas nuevas restricciones?

LO QUE SÍ PODRÁS HACER EN UNA ZONA CONFINADA

✅ Volver al lugar de residencia habitual

✅ Ir a entidades financieras y de seguros

✅ Asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas vulnerables

✅ Ir a centros, servicios y establecimientos sanitarios

✅ Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales

✅ Salidas por causa de fuerza mayor o situación de necesidad

✅ Ir a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil

✅ Renovación de permisos y documentos oficiales, así como trámites administrativos inaplazables

✅ Exámenes o pruebas oficiales inaplazables

✅ Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales

✅ Cualquier otra actividad de análoga naturaleza , debidamente acreditada

Residencia de ancianos / EFE

LO QUE NO PODRÁS HACER EN UNA ZONA CONFINADA

❎ No se podrá realizar ninguna actividad no autorizada

❎ No se podrá acudir a otro municipio sin actividad autorizada

❎ Los parques infantiles estarán cerrados

Un parque infantil cerrado / EFE

❎ Los comercios no abrirán más allá de las 22:00 horas

❎ Bares y restaurantes no permanecerán abiertos después de las 23:00 horas y sin superar el 50% en interior y las 60% en terrazas

❎ En los velatorios no se pueden sobrepasar los 15 asistentes en espacios abiertos y 10 en los cerrados

❎ No podrá haber reunión privada de más de 6 personas

❎ En las instalaciones deportivas no se podrá superar el 50% del aforo en interiores y el 60% en exteriores