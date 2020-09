Cenas de Navidad con máximo 6 personas y nada de cabalgatas: las medias para evitar rebrotes de coronavirus en Cataluña

CORONAVIRUS | ENTREVISTA CON LA CONSEJERA DE SALUD

Las reuniones familiares de Navidad no podrán ser de más de seis personas y no habrá cabalgatas de reyes en su formato tradicional. Así lo ha expresado la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, al anunciar las medidas de prevención contra el coronavirus previstas para diciembre en Cataluña. "Deberemos hacer un ejercicio, para ver cómo nos vemos, cómo nos espaciamos" en las fiestas navideñas para no juntar a distintas familias en una misma casa, comenta.

