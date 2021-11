Shakira celebra los 20 años de 'Laundry Service'

Te interesa Shakira se convierte en una guerrera futurista

Shakira está de celebración por los 20 años de su disco Laundry Service y la artista lo está festejando con sus seguidores en sus redes sociales. ¿Y cuál creéis que ha sido la mejor manera de hacerlo? Pues, con una reedición del disco en versión digital no suena mal, ¿eh? La reedición tiene un tema inédito, que es el remix de Whenever, Wherever de la actuación de Shakira durante la Super Bowl del 2 de febrero de 2020.

Por si todo esto fuera poco, Shakira también está subiendo fotos y vídeos a sus redes y, una de las publicaciones, está dando mucho que hablar. Resulta que la colombiana minimizó la relación que mantuvo con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino, Fernando de la Rúa, cuando se refirió a su etapa de noviazgo y los usuarios de Twitter no le perdonaron el desaire. En total, fueron 14 años los que Shakira estuvo con el hijo del político y eso es, precisamente, lo que los usuarios le han recordado en redes sociales a la cantante.

Shakira dijo: "Quería hacer un tango porque en aquella época estaba saliendo con un argentino y estaba aprendiendo ese baile y sumergiéndome en la cultura argentina", en relación al tema Te aviso, te anuncio. La relación entre los dos no terminó bien y, cuando esta llegó a su fin, Antonio le reclamó dinero a la artista por haber participado en su equipo de trabajo. Luego, la cantante empezaría con Gerard Piqué.