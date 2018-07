Así es el festival de música con el abono más caro del mundo

Ver en directo artistas como Radiohead , Of Monsters And Men , Deftones o Saint Germain nunca había sido tan caro. El festival islandés Secret Solstice ha puesto a la venta un abono al precio de 1 millón de dólares .

Lejos de la filosofía de aquel emblemático Woodstock del 69 que marcó un hito en cuanto a festivales se refiere, donde existía un sentimiento de comunidad por el rechazo unánime a las guerras y proclamaba amor por doquier (y por tan solo 18 dólares), Secret Solstice es la prueba de que ahora los festivales de música son otra cosa. Son ese escaparate de modernidad, postureo y ostentación, donde vales más o menos dependiendo de la entrada que puedas costear. Algo así como esta nueva cultura de la variedad de entradas en un concierto: de la pista y grada clásica hemos pasado a Premium, VIP, Gold, Meet & Greet, paquetes exclusivos... todo creado para sacarle la máxima rentabilidad al evento y ofrecer servicios de lo más selecto, para disfrutar del espectáculo sin tener que codearte con la plebe.

Los organizadores de Secret Solstice, el festival que se celebra del 16 al 19 de junio en Reykjavik (Islandia) coincidiendo con el sol de medianoche (fenómeno natural en el que el Sol es visible las 24 horas del día), han visto el filón que tienen este tipo de eventos y han decidido apostar por el público más elitista. Si el año pasado ya ofertaron abonos por valor de 200.000 dólares, y aseguran que algunos asistentes lo compraron, este año han decidido subir la apuesta y tienen a la venta un exclusivo abono que cuesta 1 millón de dólares.

¿Qué incluye el abono más caro del mundo?

-Ida y vuelta en jet privado desde cualquier parte del mundo a Reykjavik

-Villa de lujo con habitaciones para 6 personas

-Acceso al primer concierto de la historia en el cráter de un volcán

-Fiesta exclusiva en el interior de un glaciar

-Traslados en helicóptero por Islandia

-Entrada con acceso exclusivo a las áreas VIP

-Dos coches de lujo con seguridad privada

-Comida y bebida ilimitada durante los 7 días del festival

-Meet & Greet con los artistas del festival, según disponibilidad

-Acceso privado a la Laguna Azul, el balneario natural más impresionante del mundo

-Concierto privado de un grupo islandés en un campo de lava

A pesar de las ventajas que puede tener el abono más caro del mundo, el cartel del festival no es nada del otro mundo: Radiohead, Of Monsters And Men, Deftones, Die Antwoord, Jamie Jones, Saint Germain, Roisin Murphy, el ochentero Afrika Bambaataa... Vamos, un cartel como el que podríamos encontrarnos en el Primavera Sound, Cruïlla o Bilbao BBK. Pero si tu intención es asistir al festival más exclusivo del mundo con un sueldo mileurista, Secret Solstice también dispone de entradas más baratas, que no superan los 200 euros.

Sea como fuere, aunque el festival no consiga vender su abono estrella del millón de dólares, como campaña de marketing ha sido todo un éxito.