BTS anuncia las fechas de su 'Map Of The Soul Tour', ¡que pasará por España!

BTS acaba de lanzar las fechas de su gira mundial que lleva por nombre el título de su próximo álbum, ‘ Map Of The Soul Tour’ . Y los fans españoles de los surcoreanos están de enhorabuena, ya que BTS ha confirmado dos fechas en nuestro país: 17 y 18 de julio en el Estadi Lluís Companys de Barcelona.

BTS acaba de revolucionar a sus fans de todo el planeta anunciando su gira mundial ‘Map Of The Soul World Tour’, que les llevará por Norteamérica, Corea del Sur, Europa y Japón.

La gira arrancará el 11 de abril en Seúl, donde ofrecerán 4 conciertos consecutivos en el Estadio Olímpico de la Ciudad. Después, iniciarán su gira por América del Norte y Canadá, y no será hasta principios de julio que crucen el charco para ofrecer sus conciertos en Europa.

La primera cita europea será en Londres el 3 de julio, y llegarán a nuestro país los días 17 y 18 de julio, donde actuarán en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, un recinto con un gran aforo en el que han actuado artistas de la talla de Beyoncé, Coldplay o Bruno Mars.

De momento, el tour mundial finalizará el 2 de septiembre en Tokio. ¡Y hay una ciudad que aún no se ha desvelado! ¿Cuál será?

El ARMY ha enloquecido al conocer las fechas de esta gira mundial de una de las bandas de K-Pop más importantes del panorama musical a nivel mundial, y la noticia rápidamente se ha convertido en trending topic con el hashtag #MapOfTheSoulTour

Reserva ya tus entradas o apúntate la fecha para comparlas, ¡porque vuelan! Y si perteneces al ARMY, hay condiciones especiales para ti, ¡así que ya sabes! ¡Tienes una cita con BTS en concierto!

AQUÍ PUEDES CONSULTAR LAS FECHAS:

Esta gran noticia llega tan sólo unos días después del lanzamiento de 'Black Swan', su nuevo single y primer adelanto de Maps Of The Soul; 7, su próximo trabajo que verá la luz el 21 de febrero.

En esta canción, BTS explora un sonido más lento y oscuro que plasman a la perfección en su videoclip, cargado de simbolismo. Realizado por YongSeok Choi (Lumpens) y protagonizado por la compañía de danza MN Dance Company, el vídeo muestra al grupo de bailarines con una coreografía que parece enfrentar dos personalidades, “el cisne blanco y el cisne negro”.

Los propios miembros de la banda han desvelado a través de un vídeo que la coreografía representa una prisión para el bailarín principal, algo que sus fans han interpretado como la muerte y el nacimiento de una nueva etapa para BTS.

👉 LETRA DE 'BLACK SWAN' EN INGLÉS Y COREANO:

Do your thang

Do your thang with me now

Do your thang

Do your thang with me, now

What's my thang?

What's my thang? Tell me now

Tell me now

Yeah, yeah, yeah, yeah

Ayy

simjangi ttwiji anhneundae

deoneun eumageul deuleul ttae

Tryna pull up

sigani meomchun deushae

Oh, that would be my first death

I been always afraid of

ige naleul deo mos ullindamyeon

nae gaseumeul deo tteollige mos handamyeon

eojjeom ileohge han beon juggessji ama

But what if that moment's right now?

Right now

gwisgaen neulin simjang soliman bump, bump, bump

beoseonallaedo geu ibsogeulo jump, jump, jump

eotteon nolaedo wadahji moshae

soli eobsneun solil jilleo

modeun bichi chimmughaneun bada yeah, yeah, yeah

gil ilheun nae balmogeul tto jaba yeah, yeah, yeah

eotteon solido deulliji anha yeah, yeah, yeah

Killin' me now, killin' me now

Do you hear me? Yeah

hollin deus cheoncheonhi galaanja nah, nah, nah

mombulimchyeobwado sabangi badag nah, nah

modeun sungandeuli yeongwoni dwae yeah, yeah, yeah

Film it now, film it now

Do you hear me? Yeah

Do your thang

Do your thang with me now

Do your thang

Do your thang with me now

What's my thang?

What's my thang? Tell me now

Tell me now

Yeah, yeah, yeah, yeah

Deeper

Yeah, I think I'm goin' deeper

jakku chojeomeul ilheo

ijen nohajwo silheo

chalali nae ballo galge

naega ttwieodeuleogalge

gajang gipeun goseseo

naneun nal bwasseo

cheoncheonhi nan nuneul tteo

yeogin naui jageobsil nae seutyudio

geosen pado

kkamkkamhage naleul seuchyeodo

jeoldae kkeullyeogaji anheul geoya dasi tto

Inside

I saw myself, myself

gwisgaen ppaleun simjang soliman bump, bump, bump

du nuneul tteugo naui supeulo jump, jump, jump

geu mueosdo nal samkil su eobseo

himkkeos naneun soli jilleo

modeun bichi chimmughaneun bada yeah, yeah, yeah

gil ilheun nae balmogeul tto jaba yeah, yeah, yeah

eotteon solido deulliji anha yeah, yeah, yeah

Killin' me now, killin' me now

Do you hear me? Yeah

hollin deus cheoncheonhi galaanja nah, nah, nah

mombulimchyeobwado sabangi badag nah, nah

modeun sungandeuli yeongwoni dwae yeah, yeah, yeah

Film it now, film it now

Do you hear me? Yeah

Do your thang

Do your thang with me now

Do your thang

Do your thang with me now

What's my thang?

What's my thang? Tell me now

Tell me now

Yeah, yeah, yeah, yeah

👉 AQUÍ TIENES LA LETRA DE 'BLACK SWAN' TRADUCIDA