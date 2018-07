Los conciertos de los Rolling Stones y One Direction salvan la música en vivo en España

A pesar de la subida del IVA al 21% en el mes de septiembre del 2012 y una caída del negocio en un 30% en el año siguiente, el sector de la música en vivo ha levantado cabeza con un incremento de facturación de casi un 15%. Conciertos como los de Extremoduro, Leiva y The Rolling Stones han sido de los mayores portadores de beneficio.

Mick Jagger durante un concierto en el Santiago Bernabeu de The Rolling Stones / REUTERS

Tras el batacazo que para la música en vivo supuso la subida del IVA al 21 % en septiembre del 2012, con cerca de un 30 % de caída del negocio en los doce meses siguientes, en el último año se ha visto cómo el sector levantaba cabeza con un incremento de la facturación de casi un 15 %. En concreto, desde septiembre del 2013 a septiembre del 2014, la facturación acumulada pasó de 147,4 millones de euros a 168,3, lo que supone exactamente un 14,88 % de incremento.

Los datos de esta «subida positiva» los ha servido la Asociación de Promotores Musicales (APM), la mayoritaria del sector, que en una rueda de prensa ha atribuido los datos a «una recuperación del mercado» gracias a que «parece que se ha perdido el miedo a la crisis y que el público consume de nuevo más cultura». Las cabezas visibles de la APM han vuelto a poner el acento, sin embargo, en que, desde que se cambió el IVA al tipo máximo, su industria ha perdido muchas empresas, muchos puestos de trabajo y mucho dinero, exactamente 96,2 millones de euros, según sus cálculos, esto es, un 18 % de su volumen de negocio. «La industria está muy tocada», ha señalado Pascual Egea, presidente de la asociación, que ha dicho que el Gobierno ahora ni les coge el teléfono ante sus reiteradas peticiones de una pronta bajada del impuesto al tipo mínimo y que dan la comunicación con ellos por «perdida».

A su malestar con el Ejecutivo se añade la renuncia a aprobar una ley de mecenazgo, herramienta de la que disponen muchos países del entorno europeo para incentivar fiscalmente la participación empresarial en el mundo de la cultura y que, según el vicepresidente de APM, Xavi Manresa, es especialmente necesaria en un momento en el que el sector público no llega por una cuestión de recursos. «No tenemos un secretario de Estado de Cultura que defienda la cultura», ha dicho Egea, visiblemente enojado cuando ha recriminado a José María Lassalle que «no hace nada, solo quejarse, sin coherencia».

En el turno de reclamaciones a las diferentes administraciones públicas, los promotores han exigido una «regulación del sector» para evitar el intrusismo y cancelaciones innecesarias, al tiempo que han lamentado que, desde la tragedia del Madrid Arena, los permisos para celebrar un concierto «se estén convirtiendo en un infierno». «Nadie quiere firmar, y a menudo hay que esperar al último minuto», han criticado estos empresarios, que han recordado la reciente cancelación de un concierto de Malú después de que un técnico del ayuntamiento cordobés decretara que la plaza de toros de la ciudad «de repente no solo no era apta para organizar conciertos, sino tampoco corridas de toros». Precisamente, esta cantante madrileña, que esta misma semana ha agotado por cuarta vez dentro de la misma gira el aforo del Palacio de los Deportes de Madrid (lo que suma un total de 60.000 entradas vendidas), fue la que salió mejor parada entre los artistas españoles en cuanto a resultados en los últimos doce meses. «Hay unos pocos a los que les va muy bien, y otros muchos a los que les va muy mal», han destacado los promotores, que han incluido las giras de Extremoduro y Leiva en el grupo de las locomotoras nacionales.

EL ÉXITO DE THE ROLLING STONES Y ONE DIRECTION

Para la APM, que también ha presentado su nueva web con novedades sobre giras y festivales, entre otras cosas, el incremento de la facturación del último año está muy vinculada a los resultados satisfactorios cosechados por grandes estrellas internacionales en España, a destacar los tres de One Direction , el de mayor éxito en este ejercicio.

La responsable del mismo, Doctor Music, considera un «éxito» la celebración de aquel «show», que tuvo lugar en junio en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid ante 54.000 personas, fundamentalmente «porque se llenó». «Podemos asegurar que los beneficios y los riesgos que se corren trayendo a los Rolling Stones en el 2014 no son ni mucho menos los que había en 2007», han puntualizado los representantes de esta promotora, que denuncia como las demás los exiguos márgenes de beneficio que en este país maneja el empresario de la música en vivo.