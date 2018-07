FIB presenta concurso de acreedores

La celebración del festival Costa de Fuego, también organizado por Maraworld en Benicàssim, es, sin embargo, todavía una incógnita y dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos derivados del concurso de acreedores.

Según fuentes de Maraworld, este proceso no pone en duda la viabilidad ni de esa empresa ni de el FIB, cuya celebración está "absolutamente garantizada". Maraworld ha presentado un plan de pago a proveedores "viable" que ya ha sido aceptado por un número "significativo" de proveedores.

La empresa espera que en breve el resto de proveedores afectados por su situación acepte este plan de pagos, según han explicado las mismas fuentes. La mayoría de proveedores de Maraworld son de Benicàssim y de otros municipios de la provincia de Castellón, aunque también hay de otros lugares de España.

La situación económica de Maraworld se ha visto afectada por la de su empresa matriz, Music Festivals PLC, que inició un proceso similar al concurso de acreedores en el Reino Unido el pasado septiembre. Music Festivals PLC suspendió su cotización en el mercado de valores secundario del Reino Unido y la empresa inició un proceso de "inadministration".

Vince Power, director del FIB y del Costa de Fuego, era el administrador de Music Festivals PLC, con un porcentaje de las acciones de la empresa dentro de la cual está Maraworld desde que se la compró a finales de 2009 a los hermanos Morán.

Power continuará al frente del FIB, según han señalado fuentes de Maraworld, y la organización del festival sigue trabajando en la edición de 2013. El futuro para el "Costa de Fuego", que celebró su primera edición en el verano de 2012, es, sin embargo, incierto, porque a la situación de Maraworld se une el hecho de que es un festival nuevo, sin consolidar aún, y con menos público que el FIB.

El FIB, según fuentes de Maraworld, está generando ingresos desde el 14 de julio de 2012, mientras se celebraba la pasada edición, cuando ya se pusieron a la venta los abonos para 2013. El festival ha confirmado hasta el momento tres cabezas de cartel Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys y The Killers, y ha anunciado que todavía queda por confirmar otro grupo importante cabeza de cartel. Además, la semana que viene se harán públicas nuevas actuaciones, que se sumarán a artistas ya confirmados como Dizzee Rascal, Azealia Banks, The Courteeners, Hurts, Kaiser Chiefs, Jake Bugg o Palma Violets, entre otros.