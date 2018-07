Harry Styles de One Direction sufre una aparatosa caída durante un concierto en California

One Direction acaba de arrancar su gira por Estados Unidos y no lo hace con buen pie. Al menos, Harry Styles , que ha sufrido una aparatosa caída sobre el escenario durante su concierto en San Diego (California). ¿Estás bien, Harry?

One Direction arrancaba la noche del 9 de julio su gira de verano por Estados Unidos y ya se ha convertido en Trendig Topic. #OhNoHarry demostraba el sobresalto de todas las directioners, al borde del infarto cardíaco, cuando Harry Styles cae sobre el escenario de su concierto en San Diego.

Styles arrastra su micrófono mientras pasea alegremente sobre el escenario mientras canta Through the dark, cuando el pie de micro parece engancharse con algo que le impide avanzar. Harry Styles hace honor a su apellido e intenta disimular el frenazo con estilo, reculando... hasta no poder calcular sus pasos y termina cayendo para deleite de sus fans. Por suerte, la caída sólo le produjo algún moratón sin importancia, aunque le afectó más emocionalmente. Fue un momento muy vergonzoso para él...