Los mejores disfraces de los artistas para Halloween: de Aitana a Ed Sheeran

Halloween es una de las tradiciones más seguidas por los artistas de todo el mundo. Aparte de las numerosas canciones que recogen la energía de este día terrorífico, los cantantes también apuestan por compartir sus disfraces a través de redes sociales.

Aitana

Con la cara blanca y sangre pintada en la boca, Aitana se ha convertido en una vampira. "Las vampiras, las noches de Halloween, también son superestrellas", ha escrito en su perfil de Instagram en una referencia a su canción Superestrella, la cual está viviendo un resurgir tras su estreno en mayo en el disco Cuarto azul.

Ed Sheeran

El británico Ed Sheeran se ha puesto serio y ha lucido uno de los disfraces más trabajados para convertirse en Pennywise, el payaso protagonista de la novela It de Stephen King. No faltan detalles: el globo rojo, la máscara, el traje, la peluca naranja... incluso los movimientos típicos del personaje.

Lady Gaga

Lady Gaga es la reina indiscutible de Halloween, al menos dentro de la industria musical. Este año, la estadounidense ha celebrado esta fecha tan señalada con el tercer y último concierto que tenía agendado en Barcelona. Pero el trabajo no le ha impedido disfrazarse del mismísimo jardín del Edén. "Soy el jardín del Edén (y su jardinero). Feliz Halloween a todos los sepultureros", ha escrito en Instagram.

Madonna

La estrella del pop se ha puesto sus mejores galas para disfrazarse en grupo de Mujeres desesperadas, la serie estadounidense emitida entre 2004 y 2012.

Sabrina Carpenter

Al igual que Lady Gaga, a Sabrina Carpenter le ha tocado celebrar Halloween sobre el escenario, en su caso desde Nueva York. Y la estadounidense ha aprovechado perfectamente la ocasión para cantar Barbie Girl de Aqua disfrazada de Barbie. Pero no se ha quedado ahí: también ha interpretado su tema Taste vestida de Wonder Woman.

Mariah Carey

Antes de dar su tradicional bienvenida a la Navidad cada 1 de noviembre, Mariah Carey ha celebrado Halloween con sus mellizos en Japón con un disfraz inspirado en la estética kawaii.

Doja Cat

La rapera estadounidense se ha transformado en un mimo.

Jade

Jade, exintegrante de Little Mix, se ha inspirado en la película Gremlins 2: la nueva generación para recrear su propia portada de revista para Halloween.

¿Con qué disfraces sorprenderán los artistas el próximo año?