Shakira eleva a otro nivel 'La Pared' interpretándola junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá

El concierto que Shakira dio este sábado 1 de noviembre en Bogotá será recordado por la versión que hizo de La Pared. La cantante colombiana quiso que el último show de su gira Las Mujeres Ya No Lloran en Colombia fuese especial y, para ello, invitó a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, creada en 2022.

La cantante, que ha contado con numerosos artistas invitados durante este tour, como Alejandro Sanz o Danna Paola, contó con la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para cantar una versión distinta del tema del disco Fijación Oral Vol. 1, que cumple 20 años en 2026. El vídeo de la actuación es historia de la gira.

Shakira, que actuó frente a 47.000 personas, vistió su icónico tema con el sonido de violines, violonchelos y contrabajos que elevaron La Pared a un nivel superior.

La actuación se llevó los aplausos del público testigo de este momento único. Tras este concierto en Bogotá, Shakira continuará su gira en Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.