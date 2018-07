Little Mix ofrecerá conciertos en Barcelona y Madrid en junio

En junio Little Mix , la banda de chicas más popular del momento, se pasará por Barcelona y Madrid donde nos presentará su tercer y exitoso álbum Get Weird .

THE GET WEIRD TOUR

Conciertos de Little Mix en Barcelona y Madrid con The Get Weird Tour / Live Nation

Little Mix ofrecerá dos conciertos en España dentro de su gira The Get Weird Tour. Serán el 24 de junio en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 25 de junio en la sala La Riviera de Madrid. Las entradas se pondrán a la venta el 19 de febrero a partir de las 10h en los puntos de venta habituales, aunque el 18 de febrero a partir de las 10h habrá una preventa para los fans en la web de la banda.

Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall dieron vida a Little Mix en el 2011 y hoy ya suman más de 8 millones de discos vendidos, dos álbumes de platino, más de medio billón de visitas en YouTube y Vevo y hits de la talla de DNA, Wings, Black magic o Love me like you. Además de romper el récord de las Spice Girls como el grupo de chicas de Reino Unido con el debut en el puesto más alto en una lista estadounidense, Little Mix llenaron el O2 de Londres donde congregaron a 20.000 fans.

Según palabras de Leigh-Anne, “llenar el O2 fue algo muy importante para nosotras. Ver a todos nuestros fans cantar las canciones era como vivir un sueño. Cada año nos ponemos metas pero también queremos vernos sorprendidas por lo que pueda esconderse a la vuelta de la esquina.”